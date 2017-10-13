Как выглядят спальни звезд Рейтинг 9.4 Если бы стены могли говорить, они бы рассказали невероятное количество увлекательных историй о тайнах и желаниях звезд – людей, имена которых стали известны на весь мир. Однако дизайн спальни тоже может многое поведать о владельцах дома. Мы составили список из самых интересных спален, принадлежащих знаменитостям. 1. Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston)

Любимица публики, американская киноактриса Дженнифер Энистон, которой наибольшую известность принесла роль Рейчел в известном сериале «Друзья», сделала акцент на ярком постельном белье, в частности, сочного оранжевого цвета. Её спальня в квартире на Манхэттене выглядит стильно и современно. 2. Роберт Паттинсон (Robert Pattinson)

Роберт Паттинсон стал известным, благодаря роли Эдварда Каллена в серии фильмов «Сумерки», снятых по мотивам произведений Стефани Майер. Дом на Голливудских холмах британский актер приобрел за два миллиона долларов. Из спальни, оформленной в кантри-стиле, можно выйти на открытую террасу. 3. Памела Андерсон (Pamela Anderson)

Из спальни американской актрисы и фотомодели Памелы Андерсон тоже есть выход на солнечную террасу с прекрасным видом на побережье Тихого океана в Малибу. Наверняка на выбор места жительства повлияли съемки в знаменитых «Спасателях». Минималистичный дизайн и соответствие экологическим стандартам – вот на чем настаивала звезда «Playboy» во время перестройки калифорнийского особняка, который она приобрела в 2000-м году за 2 миллиона долларов. С тех пор стоимость дома возросла в 4 раза. 4. Энн Хэтэуэй (Anne Hathaway)

Американская актриса Энн Хэтэуэй – обладательница премий «Эмми», «Золотой глобус», «Премии Гильдии киноактёров США», «BAFTA» и «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме-мюзикле «Отверженные». Дизайн её спальни выполнен в неоклассическом стиле, а из окна открывается завораживающий вид на Манхэттен. 5. Кортни Кардашян (Kourtney Kardashian)

Спальня американской светской львицы, фотомодели, актрисы и бизнесвумен Кортни Кардашян буквально кричит о том, что здесь живет страстная натура, которая жаждет любви. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров