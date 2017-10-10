10 голливудских актеров и актрис, от которых ожидали большего Рейтинг 9.6 Каждый актер мечтает о прорыве – о главной роли в раскрученной картине, которую увидят во всем мире. Однако такой прорыв не гарантирует долговременного успеха, и любимчик режиссера и продюсеров может оказаться «калифом на час». Из кого среди актеров и актрис за последние годы не смогли сделать полноценную звезду? Мы вспомнили десять звезд, которые вспыхнули, но не засияли. 1. Колин Фаррелл

Ирландский актер Колин Фаррелл дебютировал на родине и почти сразу же начал сниматься в британских и голливудских картинах. Первую известность ему принесла военная драма «Страна тигров», за которой последовали более громкие релизы вроде «Телефонной будки» и «Рекрута». Злодейские роли в «Особом мнении» и «Сорвиголове» прописали Фаррелла в блокбастерах, но последовавшие далее ленты «Александр», «Новый Свет» и «Полиция Майами. Отдел нравов» провалились в прокате, и Фарреллу пришлось вернуться в среднебюджетное кино. Его дальнейшие попытки реанимировать «большую» карьеру – в частности, ремейк «Вспомнить все» – заметного успеха не имели. Правда, он недавно смог сыграть большую злодейскую роль в удачном блокбастере «Фантастические твари и где они обитают», но вряд ли это начало карьерного ренессанса Фаррелла. 2. Алекс Петтифер

Мы впервые услышали имя британца Алекса Петтифера, когда он подростком сыграл в шпионском боевике «Громобой». Картина полностью провалилась и похоронила планы продолжать снимать фильмы о суперагенте Алексе Райдере, но Петтифер смог выбраться из-под ее обломков и сыграть в куда более успешном фантастическом триллере «Я – четвертый», спродюсированном Майклом Бэем. Однако до подлинной хитовости эта картина все же не дотянула – равно как и романтическая драма «Страшно красив». В результате Петтифер был оттеснен на роли второго плана, а сейчас он и вовсе снимается в малоизвестных артхаусных лентах. 3. Хейден Кристенсен

Канадец Хейден Кристенсен в школьные годы отлично играл в хоккей и теннис, но предпочел актерскую карьеру. Он начал сниматься еще ребенком, запомнился критикам в артхаусной драме «Жизнь как дом» и прославился на весь мир, когда получил роль молодого Анакина Скайуокера в приквелах «Звездных войн». Картины Джорджа Лукаса пользовались большим коммерческим успехом, но одновременно подвергались ожесточенной критике, и Кристенсен стал ассоциироваться со многими худшими составляющими трилогии. Актер получил за изображение Анакина две «Золотые малины», и выбраться из-под спуда дурной репутации Кристенсен не смог, хотя и активно пытался – скажем, в фантастическом триллере «Телепорт». Сейчас он снимается во второсортных картинах. 4. Сэм Уортингтон

Австралиец Сэм Уортингон удачно начал карьеру на родине и со временем начал претендовать на голливудские роли. Его не взяли на роль Джеймса Бонда в «Казино “Рояль”», но зато пригласили сперва в «Аватара», а затем в «Терминатор: Да придет спаситель», причем в обоих случаях Уортингтон получил главные роли. Его последующие проекты, однако, громко не выстрелили. «Гнев титанов», например, смог лишь окупить расходы на производство. Сейчас Уортингтон снимается в «Аватаре 2» и «Аватаре 3», так что за его банковский счет можно не беспокоиться, однако больше никому, кроме Джеймса Кэмерона, актер по-настоящему не нужен. 5. Джош Хартнетт

Глядя со стороны, трудно поверить, что актер может отказаться от карьеры, которая сама идет к нему в руки. Но такое иногда бывает. Именно так было с Джошем Хартнеттом. Он был номинировал на премию MTV за первую же свою большую роль в хорроре «Хэллоуин: 20 лет спустя» и по-настоящему прославился, когда сыграл главную роль в историческом военном фильме «Перл-Харбор». Однако после съемок в этой картине и в военной драме «Черный ястреб» Хартнетт осознал, что ему не нравится играть экшен-роли, и начал отказываться от многих сценариев, которые ему присылали ведущие продюсеры и студии. Он даже отказался от роли Супермена, что было воспринято как наглое оскорбление. В результате его суперзвездная карьера быстро сошла на нет, и в последнее время он больше известен как герой сериала «Страшные сказки», чем как киноактер. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров