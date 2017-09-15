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Победители конкурса лучшей научной фотографии

14.09.2017 17:25
Рейтинг 9.5

Королевское фотографическое общество Великобритании назвало победителей конкурса лучшей научной фотографии. Судьи выбирали более чем из 3500 работ как любителей, так и профессиональных фотографов. Среди них есть картины, недоступные человеческому глазу: их может запечатлеть только специальное оборудование.

Часть головы свиного цепня. То, что похоже на глаза, — это присоски, вместе с хоботком они позволяют червю цепляться к желудку хозяина. Взрослый червь может заразить человека и достичь 2-3 метров в длину. Этот снимок Терезы Згоды выиграл золотую награду конкурса.

Часть головы свиного цепня. То, что похоже на глаза, — это присоски, вместе с хоботком они позволяют червю цепляться к желудку хозяина. Взрослый червь может заразить человека и достичь 2-3 метров в длину. Этот снимок Терезы Згоды выиграл золотую награду конкурса.

Морган Тримбла, получивший бронзовую награду, заснял стадо антилоп импала. На тыльной стороне ног у них видны пучки черных волос — это пахучие метатарзальные железы, служащие для сплочения стада. Секрет желез остается на следе антилопы, и так ее сородичи получают сведения об особи. Железы лучше развиты у самцов антилоп.

Морган Тримбла, получивший бронзовую награду, заснял стадо антилоп импала. На тыльной стороне ног у них видны пучки черных волос — это пахучие метатарзальные железы, служащие для сплочения стада. Секрет желез остается на следе антилопы, и так ее сородичи получают сведения об особи. Железы лучше развиты у самцов антилоп.

Еще один золотой приз получило фото Энрико Сачетти. Детектор темной материи Xenon1T расположен на глубине 1400 метров под горой Гран Сассо в Италии. С его помощью проводятся эксперименты по обнаружению темной материи, которая предположительно составляет 27% Вселенной, а еще исследуется теория суперсимметрии.

Еще один золотой приз получило фото Энрико Сачетти. Детектор темной материи Xenon1T расположен на глубине 1400 метров под горой Гран Сассо в Италии. С его помощью проводятся эксперименты по обнаружению темной материи, которая предположительно составляет 27% Вселенной, а еще исследуется теория суперсимметрии.

Еще один золотой приз получило фото Энрико Сачетти. Детектор темной материи Xenon1T расположен на глубине 1400 метров под горой Гран Сассо в Италии. С его помощью проводятся эксперименты по обнаружению темной материи, которая предположительно составляет 27% Вселенной, а еще исследуется теория суперсимметрии.

Еще один золотой приз получило фото Энрико Сачетти. Детектор темной материи Xenon1T расположен на глубине 1400 метров под горой Гран Сассо в Италии. С его помощью проводятся эксперименты по обнаружению темной материи, которая предположительно составляет 27% Вселенной, а еще исследуется теория суперсимметрии.

Третий золотой приз отошел Элою Майну за сильно увеличенное изображение раствора внутри неоновой палочки. Так называемые химические источники света содержат комбинацию растворов, которые, смешиваясь, создают свечение.

Третий золотой приз отошел Элою Майну за сильно увеличенное изображение раствора внутри неоновой палочки. Так называемые химические источники света содержат комбинацию растворов, которые, смешиваясь, создают свечение.
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