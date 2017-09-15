Победители конкурса лучшей научной фотографии

Часть головы свиного цепня. То, что похоже на глаза, — это присоски, вместе с хоботком они позволяют червю цепляться к желудку хозяина. Взрослый червь может заразить человека и достичь 2-3 метров в длину. Этот снимок Терезы Згоды выиграл золотую награду конкурса.
Морган Тримбла, получивший бронзовую награду, заснял стадо антилоп импала. На тыльной стороне ног у них видны пучки черных волос — это пахучие метатарзальные железы, служащие для сплочения стада. Секрет желез остается на следе антилопы, и так ее сородичи получают сведения об особи. Железы лучше развиты у самцов антилоп.
Еще один золотой приз получило фото Энрико Сачетти. Детектор темной материи Xenon1T расположен на глубине 1400 метров под горой Гран Сассо в Италии. С его помощью проводятся эксперименты по обнаружению темной материи, которая предположительно составляет 27% Вселенной, а еще исследуется теория суперсимметрии.
Еще один золотой приз получило фото Энрико Сачетти. Детектор темной материи Xenon1T расположен на глубине 1400 метров под горой Гран Сассо в Италии. С его помощью проводятся эксперименты по обнаружению темной материи, которая предположительно составляет 27% Вселенной, а еще исследуется теория суперсимметрии.
Третий золотой приз отошел Элою Майну за сильно увеличенное изображение раствора внутри неоновой палочки. Так называемые химические источники света содержат комбинацию растворов, которые, смешиваясь, создают свечение.