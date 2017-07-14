Удивительные случаи массовых исчезновений Рейтинг 9 Любое преступление оставляет следы — эта истина нередко приходила на помощь следователям и криминалистам. Человек не может просто взять и раствориться в воздухе, и уж точно такого не может произойти с несколькими людьми или даже целыми деревнями. Или может?.. Самые странные случаи массовых исчезновений людей в нашем материале. Эскимосская деревня на озере Ангикуни

Прошло уже более 80 лет, а ученые так и не нашли объяснение загадочной пропаже людей в 1930 году в Канаде. Ангикуни — такое название носило не только озеро, но и местная рыбацкая деревня, расположенная неподалеку. В ней жили около 2000 инуитов, всегда радостно привечающих путников. Эта местность была лакомым кусочком для охотников и рыболовов — в окрестностях били пушного зверя, и добытчики редко уходили с пустыми руками. Хотя добраться до Ангикуни было непросто, находились отважные искатели, среди которых был и канадский охотник по имени Джо Лабелль. Он частенько бывал в тех краях, а после охоты любил останавливаться в деревне инуитов, чтобы отдохнуть и набраться сил. Но 12 ноября 1930 года ему не удалось отогреться у горячего очага. В тот день было холодно, так что Лабелль страшно замерз и считал минуты до деревни. Наконец показались иглу, но Джо отметил, что вокруг как-то подозрительно пустынно и тихо. Он выкрикнул приветствие, но ему никто не отозвался. Джо подкатил на лыжах к первому дому и вошел. Внутри не было никого, хотя обстановка говорила о том, что жители покинули жилище как будто несколько минут назад: в котелке булькала похлебка, все вещи были на своих местах. Обойдя всю деревню, Джо не нашел ни души. При том что в иглу остались вся теплая одежда и оружие, продовольствие, а вокруг деревни снег не сохранил ни одного человеческого следа, несмотря на безветренную погоду. Испугавшись, охотник в спешке отправился к ближайшему телеграфу и сообщил о жуткой пропаже канадской полиции. Через несколько часов прибыл отряд. Несколько других охотников, оказавшихся неподалеку, рассказали, что ночью видели в небе странный светящий объект, и это показалось им как-то связанным с таинственным исчезновением людей. Но жуткие подробности ждали полицию и охотников впереди. Во‑первых, местное кладбище оказалось совершенно разорено: могилы были разрыты, а трупы исчезли. Во‑вторых, недалеко от деревни нашли мертвых собак. Эскимосы, считающие собак своими кормильцами и большой ценностью, никогда в жизни бы не убили целую стаю и уж точно не тронули бы своих покойников. Куда делись 2 тысячи эскимосов, почему они бросили весь свой скарб, не взяли ни еды, ни одежды, так и осталось загадкой. Деревня Хоер-Верде

Исчезновение 600 человек из бразильской деревушки в 1923 году больше напоминает фильм ужасов, чем реальную историю. Следует начать с того, что о Хоер-Верде и до ее исчезновения было известно немного: чем занимались местные жители, как жили… Но деревня существовала, и там жили люди. Солдаты национальной армии прибыли в деревушку, которая встретила их безмолвием и пустотой. Где-то работало радио, на столах были остатки пищи, кое-где еще не погас огонь. Самое страшное, что на школьной доске солдаты нашли надпись: «Спасения нет». А неподалеку нашлось недавно стрелявшее ружье. 1-56-1011-14далее Твитнуть Новости наших партнеров