Знаменитые мамочки, не имеющие проблем с фигурой Рейтинг 9.5 Младшему ребенку одной из наших героинь всего три месяца, а молодая мамочка уже выкладывает в соцсети фото в бикини. И как только им это удается? Екатерина Климова

39 лет

Актриса замужем за актером Гелой Месхи, от которого в 2015 году родила девочку Бэллу. Также пара воспитывает детей Екатерины от предыдущих браков: 15-летнюю Елизавету, 11-летнего Матвея и девятилетнего Корнея. Елена Перминова

30 лет

Модель Лена Перминова вместе с супругом, предпринимателем Александром Лебедевым, воспитывает троих детей — сыновей Никиту и Егора и трехлетнюю Арину. Инна Жиркова

28 лет

Супруга футболиста Юрия Жиркова родила младшего ребенка — мальчика Даню — два года назад. Также в семье растут старший сын Дима и семилетняя Милана. Саша Зверева

36 лет

Бывшая солистка группы Demo воспитывает 13-летнюю Василису и восьмилетнего Макара от бизнесмена Ильи Гусева, а также двухлетнего Льва от музыканта Дмитрия Алмазова. Анна Седокова

34 года

В апреле певица стала мамой в третий раз: Анна родила сына Гектора от 25-летнего бизнесмена Артема Комарова. У звезды также есть две дочери: 12-летняя Алина от футболиста Валентина Белькевича, скончавшегося в 2014 году, и пятилетняя Моника от второго супруга, бизнесмена Максима Чернявского. 1-56-1011-12далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...