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Знаменитые мамочки, не имеющие проблем с фигурой

02.07.2017 21:32
Рейтинг 9.5

Младшему ребенку одной из наших героинь всего три месяца, а молодая мамочка уже выкладывает в соцсети фото в бикини. И как только им это удается?

Екатерина Климова
39 лет
Актриса замужем за актером Гелой Месхи, от которого в 2015 году родила девочку Бэллу. Также пара воспитывает детей Екатерины от предыдущих браков: 15-летнюю Елизавету, 11-летнего Матвея и девятилетнего Корнея.

Екатерина Климова 39 лет Актриса замужем за актером Гелой Месхи, от которого в 2015 году родила девочку Бэллу. Также пара воспитывает детей Екатерины от предыдущих браков: 15-летнюю Елизавету, 11-летнего Матвея и девятилетнего Корнея.

Елена Перминова
30 лет
Модель Лена Перминова вместе с супругом, предпринимателем Александром Лебедевым, воспитывает троих детей — сыновей Никиту и Егора и трехлетнюю Арину.

Елена Перминова 30 лет Модель Лена Перминова вместе с супругом, предпринимателем Александром Лебедевым, воспитывает троих детей — сыновей Никиту и Егора и трехлетнюю Арину.

Инна Жиркова
28 лет
Супруга футболиста Юрия Жиркова родила младшего ребенка — мальчика Даню — два года назад. Также в семье растут старший сын Дима и семилетняя Милана.

Инна Жиркова 28 лет Супруга футболиста Юрия Жиркова родила младшего ребенка — мальчика Даню — два года назад. Также в семье растут старший сын Дима и семилетняя Милана.

Саша Зверева
36 лет
Бывшая солистка группы Demo воспитывает 13-летнюю Василису и восьмилетнего Макара от бизнесмена Ильи Гусева, а также двухлетнего Льва от музыканта Дмитрия Алмазова.

Саша Зверева 36 лет Бывшая солистка группы Demo воспитывает 13-летнюю Василису и восьмилетнего Макара от бизнесмена Ильи Гусева, а также двухлетнего Льва от музыканта Дмитрия Алмазова.

Анна Седокова
34 года
В апреле певица стала мамой в третий раз: Анна родила сына Гектора от 25-летнего бизнесмена Артема Комарова. У звезды также есть две дочери: 12-летняя Алина от футболиста Валентина Белькевича, скончавшегося в 2014 году, и пятилетняя Моника от второго супруга, бизнесмена Максима Чернявского.

Анна Седокова 34 года В апреле певица стала мамой в третий раз: Анна родила сына Гектора от 25-летнего бизнесмена Артема Комарова. У звезды также есть две дочери: 12-летняя Алина от футболиста Валентина Белькевича, скончавшегося в 2014 году, и пятилетняя Моника от второго супруга, бизнесмена Максима Чернявского.
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