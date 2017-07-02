Знаменитые мамочки, не имеющие проблем с фигурой

Екатерина Климова
39 лет
Актриса замужем за актером Гелой Месхи, от которого в 2015 году родила девочку Бэллу. Также пара воспитывает детей Екатерины от предыдущих браков: 15-летнюю Елизавету, 11-летнего Матвея и девятилетнего Корнея.
Елена Перминова
30 лет
Модель Лена Перминова вместе с супругом, предпринимателем Александром Лебедевым, воспитывает троих детей — сыновей Никиту и Егора и трехлетнюю Арину.
Инна Жиркова
28 лет
Супруга футболиста Юрия Жиркова родила младшего ребенка — мальчика Даню — два года назад. Также в семье растут старший сын Дима и семилетняя Милана.
Саша Зверева
36 лет
Бывшая солистка группы Demo воспитывает 13-летнюю Василису и восьмилетнего Макара от бизнесмена Ильи Гусева, а также двухлетнего Льва от музыканта Дмитрия Алмазова.
Анна Седокова
34 года
В апреле певица стала мамой в третий раз: Анна родила сына Гектора от 25-летнего бизнесмена Артема Комарова. У звезды также есть две дочери: 12-летняя Алина от футболиста Валентина Белькевича, скончавшегося в 2014 году, и пятилетняя Моника от второго супруга, бизнесмена Максима Чернявского.