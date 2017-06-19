Самые нелепые райдеры звезд Рейтинг 9.1 Чтобы звезда согласилась отправиться на гастроли, ей нужно создать соответствующие условия, например, достать живого петуха, позолоченный унитаз или кабалистическую воду. 1. Посмотрев на райдер рэпера Jay-Z, состоящий из 57 пунктов, можно с уверенностью назвать его ДИВОЙ. Серебреное столовое серебро, свежевыжатый апельсиновый сок и 4 машины для гольфа! Также в гримерной должен быть алкоголь на £400 – водка, текила и £180 красное вино. 2. Поп звезды Кэти Пэрри и Бритни Спирс, указали в своих райдерах: органические фрукты, мед, влажные салфетки для младенцев, два 6-ти футовых дивана, разделенных шелковыми занавесками. 3. Гримерная калифорнийской певицы Кэти Перри должна быть выдержанна в кремовых или нежно розовых тонах. В ней должны быть органические фрукты, крендельки, чипсы, вино, рукомойник, и большой выбор чая. Избалованная звезда также нуждается в меде и в салфетках для младенцев. Комната должна быть украшена цветами, только не гвоздиками. 4. Бритни Спирс более неприхотлива в вопросе гримерной. Все, что ей нужно для счастья – пирожные, сушеные фрукты, два шестифутовых дивана, кабельное телевидение и телефонная линия. 5. Одни из самых успешных мальчиковых групп - JLS и The Wanted, были точны в выражении своих желаний. Парни из The Wanted отдали предпочтение пиву, Jack Daniels, чипсам Pringles, также в гримерной должен быть Xbox и доска для дартс. В 2008 певцы группы JLS превзошли все ожидания, попросив зал с 16 разными тренажерами и оборудованием для детских площадок, таким как качели и горки. 1-56-1011-13далее Твитнуть Новости наших партнеров