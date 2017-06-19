Самые нелепые райдеры звезд

1. Посмотрев на райдер рэпера Jay-Z, состоящий из 57 пунктов, можно с уверенностью назвать его ДИВОЙ. Серебреное столовое серебро, свежевыжатый апельсиновый сок и 4 машины для гольфа!
Также в гримерной должен быть алкоголь на £400 – водка, текила и £180 красное вино.
2. Поп звезды Кэти Пэрри и Бритни Спирс, указали в своих райдерах: органические фрукты, мед, влажные салфетки для младенцев, два 6-ти футовых дивана, разделенных шелковыми занавесками.
3. Гримерная калифорнийской певицы Кэти Перри должна быть выдержанна в кремовых или нежно розовых тонах. В ней должны быть органические фрукты, крендельки, чипсы, вино, рукомойник, и большой выбор чая.
Избалованная звезда также нуждается в меде и в салфетках для младенцев. Комната должна быть украшена цветами, только не гвоздиками.
4. Бритни Спирс более неприхотлива в вопросе гримерной. Все, что ей нужно для счастья – пирожные, сушеные фрукты, два шестифутовых дивана, кабельное телевидение и телефонная линия.
5. Одни из самых успешных мальчиковых групп - JLS и The Wanted, были точны в выражении своих желаний.
Парни из The Wanted отдали предпочтение пиву, Jack Daniels, чипсам Pringles, также в гримерной должен быть Xbox и доска для дартс.
В 2008 певцы группы JLS превзошли все ожидания, попросив зал с 16 разными тренажерами и оборудованием для детских площадок, таким как качели и горки.