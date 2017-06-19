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Самые нелепые райдеры звезд

16.06.2017 16:36
Рейтинг 9.1

Чтобы звезда согласилась отправиться на гастроли, ей нужно создать соответствующие условия, например, достать живого петуха, позолоченный унитаз или кабалистическую воду.

1. Посмотрев на райдер рэпера Jay-Z, состоящий из 57 пунктов, можно с уверенностью назвать его ДИВОЙ. Серебреное столовое серебро, свежевыжатый апельсиновый сок и 4 машины для гольфа! Также в гримерной должен быть алкоголь на £400 – водка, текила и £180 красное вино.

1. Посмотрев на райдер рэпера Jay-Z, состоящий из 57 пунктов, можно с уверенностью назвать его ДИВОЙ. Серебреное столовое серебро, свежевыжатый апельсиновый сок и 4 машины для гольфа! Также в гримерной должен быть алкоголь на &#163;400 – водка, текила и &#163;180 красное вино.

2. Поп звезды Кэти Пэрри и Бритни Спирс, указали в своих райдерах: органические фрукты, мед, влажные салфетки для младенцев, два 6-ти футовых дивана, разделенных шелковыми занавесками.

2. Поп звезды Кэти Пэрри и Бритни Спирс, указали в своих райдерах: органические фрукты, мед, влажные салфетки для младенцев, два 6-ти футовых дивана, разделенных шелковыми занавесками.

3. Гримерная калифорнийской певицы Кэти Перри должна быть выдержанна в кремовых или нежно розовых тонах. В ней должны быть органические фрукты, крендельки, чипсы, вино, рукомойник, и большой выбор чая. Избалованная звезда также нуждается в меде и в салфетках для младенцев. Комната должна быть украшена цветами, только не гвоздиками.

3. Гримерная калифорнийской певицы Кэти Перри должна быть выдержанна в кремовых или нежно розовых тонах. В ней должны быть органические фрукты, крендельки, чипсы, вино, рукомойник, и большой выбор чая. Избалованная звезда также нуждается в меде и в салфетках для младенцев. Комната должна быть украшена цветами, только не гвоздиками.

4. Бритни Спирс более неприхотлива в вопросе гримерной. Все, что ей нужно для счастья – пирожные, сушеные фрукты, два шестифутовых дивана, кабельное телевидение и телефонная линия.

4. Бритни Спирс более неприхотлива в вопросе гримерной. Все, что ей нужно для счастья – пирожные, сушеные фрукты, два шестифутовых дивана, кабельное телевидение и телефонная линия.

5. Одни из самых успешных мальчиковых групп - JLS и The Wanted, были точны в выражении своих желаний. Парни из The Wanted отдали предпочтение пиву, Jack Daniels, чипсам Pringles, также в гримерной должен быть Xbox и доска для дартс. В 2008 певцы группы JLS превзошли все ожидания, попросив зал с 16 разными тренажерами и оборудованием для детских площадок, таким как качели и горки.

5. Одни из самых успешных мальчиковых групп - JLS и The Wanted, были точны в выражении своих желаний. Парни из The Wanted отдали предпочтение пиву, Jack Daniels, чипсам Pringles, также в гримерной должен быть Xbox и доска для дартс. В 2008 певцы группы JLS превзошли все ожидания, попросив зал с 16 разными тренажерами и оборудованием для детских площадок, таким как качели и горки.
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