Самые безумные бары в мире Рейтинг 9.2 Русалки в аквариуме и кости на потолке, танцующие роботы-официантки и обстановка, перевернутая вверх ногами, - словом, в этих барах найдется все! Непременно запишите адреса: если вам доведется побывать поблизости, навестите любой из них - и поездка превратится в настоящее приключение! Sip n Dip Lounge, Грейт Фоллз, Монтана

Этот бар славится своим огромным аквариумом, в котором плавают русалки. Точнее, женщины в русалочьих костюмах. Девушки-русалки развлекают гостей пять дней в неделю. А во время специальных вечеринок для женщин в аквариуме позади бара плещутся русалы - парни в тех же костюмах. Бар открылся в 1962-м, и с тех пор русалки присутствуют в нем бессменно. А однажды в роли русалки выступила звездная актриса Дэрил Ханна,которой, по ее просьбе, владельцы разрешили надеть костюм и искупаться в аквариуме. В оплату Дэрил оставила свой автограф на стакане, который, увы, потерялся при ремонте. Гигер бар, Швейцария

20 июня 1998 года в средневековом шато де Сен-Жермен, в историческом швейцарском Грюйере открыл свои двери музей художника Харса Руди Гигера. Помимо впечатляющего собрания работ швейцарского живописца, здесь имеется и весьма примечательный бар. Бар "Х.Р.Гигер" оформлен в виде средневекового склепа, вот только стены и потолок выложены не каменными глыбами, а гигантскими костями. По словам создателей, помещение оформлено как аллегория на притчу об Ионе в чреве кита. Однако посетителям чаще приходят на ум динозавры. Бар "Вечность", Трускавец, Украина

Этот бар, сколоченный из грубых сосновых досок, удостоился места в Книге рекордов Гиннеса как самый большой в мире гроб. Меню соответствовало внешнему виду: блюда носили мрачноватые названия - например, "Встретимся в раю". Увы, бар-роб не сумел соответствовать своему названию и после недолгой славы был закрыт. 1-56-1011-1516-2021-21далее Твитнуть Новости наших партнеров