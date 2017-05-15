Такое вы увидите только в Дубае! Рейтинг 9.4 Дубай - город блеска и роскоши, город миллионеров, беззаботно проживающих здесь свои денежки в окружении шикарных автомобилей, самых высоких в мире небоскребов и торговых центров, где стены покрыты настоящей позолотой, а в самых дорогих в мире бутиках легко можно увидеть очередь за какой-нибудь новинкой с пятизначным ценником. Итак, добро пожаловать в "рай миллионеров", диковинки которого сведут вас с ума! Золотой банкомат

В шикарном дубайском отеле Ab Dhabi Emirates Palace Hotel установлен необычный банкомат. Он выдает не деньги, а золото - в подарочных монетах, брусках и слитках разного веса. Установил банкомат германский бизнесмен Томас Гейсслер, заметивший любовь жителей Дубая к золоту. И его бизнес процветает! Но самое необычное в этом банкомате - даже не содержимое, а внешний вид: сам он также покрыт тонким слоем настоящего золота! Заброшенные спорткары

Если в других городах мира проблемой становятся брошенные разрушенные машины, то в Дубае проблема номер один - стоящие без дела по всему городу запыленные люксовые спорткары класса Ferrari и Porsche, которые просто надоели хозяевам. Так, на стоянке в аэропорту недавно был обнаружен Ferrari Enzo стоимостью около $1 миллиона. Правда, за подобный поступок по законам шариата положено довольно суровое наказание: за неуплаченный долг (даже за стоянку в аэропорту) полагается тюрьма, и, возможно, владелец Ferrari Enzo ее не избежит. Невероятный шик стадионов

В Дубае множество спортивных сооружений, неизменно шикарных. Международный крикетный стадион на 25 тысяч мест - крупнейший в своем роде. Городские теннисные корты, расположившиеся на огромной обзорной площадке знаменитой башни Бурж Аль-Араб, в сотнях метров над морем, вызывают головокружение. Но особая гордость Дубая - недавно построенные подводные теннисные корты международного класса, де можно наблюдать за подводным миром и смотреть матчи теннисных звезд. По слухам, строительство обошлось примерно в $2,5 миллиарда. Полицейские спорткары

Полицейские в Дубае передвигаются на авто классом не ниже Audi R8 или Mercedes-Benz SLS AMG. Но настоящая гордость полиции Дубая - спорткары для миллионеров Bugatti Veyron, выкрашенные в официальной бело-зеленой гамме и внушающие уважение даже самым состоятельным преступникам. Подводный отель

Шикарный отель Atlantis the Palm предлагает желающим номера-"люкс", расположенные под водой. Через широкие окна во всю стену можно наблюдать за тропическими рыбами, не вставая с кровати. Если же захотите пообщаться с ними вживую, к услугам постояльцев - отдельный частный пляж для каждого номера-"люкс". 1-56-1011-1516-16далее Твитнуть Новости наших партнеров