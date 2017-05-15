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Такое вы увидите только в Дубае!

14.05.2017 19:35
Рейтинг 9.4

Дубай - город блеска и роскоши, город миллионеров, беззаботно проживающих здесь свои денежки в окружении шикарных автомобилей, самых высоких в мире небоскребов и торговых центров, где стены покрыты настоящей позолотой, а в самых дорогих в мире бутиках легко можно увидеть очередь за какой-нибудь новинкой с пятизначным ценником. Итак, добро пожаловать в "рай миллионеров", диковинки которого сведут вас с ума!

Золотой банкомат
В шикарном дубайском отеле Ab Dhabi Emirates Palace Hotel установлен необычный банкомат. Он выдает не деньги, а золото - в подарочных монетах, брусках и слитках разного веса. Установил банкомат германский бизнесмен Томас Гейсслер, заметивший любовь жителей Дубая к золоту. И его бизнес процветает! Но самое необычное в этом банкомате - даже не содержимое, а внешний вид: сам он также покрыт тонким слоем настоящего золота!

Золотой банкоматВ шикарном дубайском отеле Ab Dhabi Emirates Palace Hotel установлен необычный банкомат. Он выдает не деньги, а золото - в подарочных монетах, брусках и слитках разного веса. Установил банкомат германский бизнесмен Томас Гейсслер, заметивший любовь жителей Дубая к золоту. И его бизнес процветает! Но самое необычное в этом банкомате - даже не содержимое, а внешний вид: сам он также покрыт тонким слоем настоящего золота!

Заброшенные спорткары
Если в других городах мира проблемой становятся брошенные разрушенные машины, то в Дубае проблема номер один - стоящие без дела по всему городу запыленные люксовые спорткары класса Ferrari и Porsche, которые просто надоели хозяевам. Так, на стоянке в аэропорту недавно был обнаружен Ferrari Enzo стоимостью около $1 миллиона. Правда, за подобный поступок по законам шариата положено довольно суровое наказание: за неуплаченный долг (даже за стоянку в аэропорту) полагается тюрьма, и, возможно, владелец Ferrari Enzo ее не избежит.

Заброшенные спорткарыЕсли в других городах мира проблемой становятся брошенные разрушенные машины, то в Дубае проблема номер один - стоящие без дела по всему городу запыленные люксовые спорткары класса Ferrari и Porsche, которые просто надоели хозяевам. Так, на стоянке в аэропорту недавно был обнаружен Ferrari Enzo стоимостью около $1 миллиона. Правда, за подобный поступок по законам шариата положено довольно суровое наказание: за неуплаченный долг (даже за стоянку в аэропорту) полагается тюрьма, и, возможно, владелец Ferrari Enzo ее не избежит.

Невероятный шик стадионов
В Дубае множество спортивных сооружений, неизменно шикарных. Международный крикетный стадион на 25 тысяч мест - крупнейший в своем роде. Городские теннисные корты, расположившиеся на огромной обзорной площадке знаменитой башни Бурж Аль-Араб, в сотнях метров над морем, вызывают головокружение. Но особая гордость Дубая - недавно построенные подводные теннисные корты международного класса, де можно наблюдать за подводным миром и смотреть матчи теннисных звезд. По слухам, строительство обошлось примерно в $2,5 миллиарда.

Невероятный шик стадионовВ Дубае множество спортивных сооружений, неизменно шикарных. Международный крикетный стадион на 25 тысяч мест - крупнейший в своем роде. Городские теннисные корты, расположившиеся на огромной обзорной площадке знаменитой башни Бурж Аль-Араб, в сотнях метров над морем, вызывают головокружение. Но особая гордость Дубая - недавно построенные подводные теннисные корты международного класса, де можно наблюдать за подводным миром и смотреть матчи теннисных звезд. По слухам, строительство обошлось примерно в $2,5 миллиарда.

Полицейские спорткары
Полицейские в Дубае передвигаются на авто классом не ниже Audi R8 или Mercedes-Benz SLS AMG. Но настоящая гордость полиции Дубая - спорткары для миллионеров Bugatti Veyron, выкрашенные в официальной бело-зеленой гамме и внушающие уважение даже самым состоятельным преступникам.

Полицейские спорткары Полицейские в Дубае передвигаются на авто классом не ниже Audi R8 или Mercedes-Benz SLS AMG. Но настоящая гордость полиции Дубая - спорткары для миллионеров Bugatti Veyron, выкрашенные в официальной бело-зеленой гамме и внушающие уважение даже самым состоятельным преступникам.

Подводный отель
Шикарный отель Atlantis the Palm предлагает желающим номера-"люкс", расположенные под водой. Через широкие окна во всю стену можно наблюдать за тропическими рыбами, не вставая с кровати. Если же захотите пообщаться с ними вживую, к услугам постояльцев - отдельный частный пляж для каждого номера-"люкс".

Подводный отельШикарный отель Atlantis the Palm предлагает желающим номера-"люкс", расположенные под водой. Через широкие окна во всю стену можно наблюдать за тропическими рыбами, не вставая с кровати. Если же захотите пообщаться с ними вживую, к услугам постояльцев - отдельный частный пляж для каждого номера-"люкс".
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