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Герои фильма "Остин Пауэрс" 20 лет спустя

11.05.2017 22:59
Рейтинг 9.4

"Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба" — комедийный фильм, пародия на шпионские триллеры 1960-х годов. Картина вышла в 1997 году и сразу полюбилась зрителям, затем выпустили еще две части. Вычурные движения за главным героем стал повторять весь мир. Давайте вспомним главные лица фильма и узнаем, что же с ними приключилось за эти 20 лет.

1. Майк Майерс — Остин Пауэрс / Доктор Зло
Майку Майерсу 53 года. Запомнился зрителям он благодаря этой шпионской трилогии. Получил прайм-тайм премию "Эмми", а также в 2009 году - антипремию "Золотая малина" за худшую мужскую роль в фильме "Секс-гуру". Начинал он как один из лучших комиков Лондона, сегодня растит 3 детей и занимается небольшими проектами.

1. Майк Майерс — Остин Пауэрс / Доктор Зло Майку Майерсу 53 года. Запомнился зрителям он благодаря этой шпионской трилогии. Получил прайм-тайм премию "Эмми", а также в 2009 году - антипремию "Золотая малина" за худшую мужскую роль в фильме "Секс-гуру". Начинал он как один из лучших комиков Лондона, сегодня растит 3 детей и занимается небольшими проектами.

2. Элизабет Хёрли — Ванесса Кенсингтон
Элизабет Хёрли 51 год, она может похвастаться более внушительной фильмографией. До 2000-х часто снималась в кассовых фильмах, с 2011-2012 участвовала в сериале "Сплетница", а с 2015 года по сей день - в "Члены королевской семьи".

2. Элизабет Хёрли — Ванесса Кенсингтон Элизабет Хёрли 51 год, она может похвастаться более внушительной фильмографией. До 2000-х часто снималась в кассовых фильмах, с 2011-2012 участвовала в сериале "Сплетница", а с 2015 года по сей день - в "Члены королевской семьи".

3. Майкл Йорк — Базил Разоблачитель
Майклу Йорку 75 лет, он страдает редким заболеванием крови, живет вместе с женой в Калифорнии. Известный прежде всего по ролям в фильмах "Ромео и Джульетта" (1968), "Кабаре" (1972) и "Убийство в Восточном экспрессе" (1974).

3. Майкл Йорк — Базил Разоблачитель Майклу Йорку 75 лет, он страдает редким заболеванием крови, живет вместе с женой в Калифорнии. Известный прежде всего по ролям в фильмах "Ромео и Джульетта" (1968), "Кабаре" (1972) и "Убийство в Восточном экспрессе" (1974).

4. Мими Роджерс — миссис Кенсингтон
Мими Роджерс 61 года. Она актриса, кинопродюсер и профессиональный игрок в покер. С 1987 по 1990 была замужем за Томом Крузом, а с 2003 - за кинопродюсером Крисом Кьяффой.

4. Мими Роджерс — миссис Кенсингтон Мими Роджерс 61 года. Она актриса, кинопродюсер и профессиональный игрок в покер. С 1987 по 1990 была замужем за Томом Крузом, а с 2003 - за кинопродюсером Крисом Кьяффой.

5. Роберт Вагнер — Номер 2
Роберт Вагнер 87-летний актер. Известен благодаря многочисленным ролям в сериалах, фильмах и ток-шоу, таких как "Супруги Харт". Был в отношениях с Натали Вуд до дня ее смерти.

5. Роберт Вагнер — Номер 2 Роберт Вагнер 87-летний актер. Известен благодаря многочисленным ролям в сериалах, фильмах и ток-шоу, таких как "Супруги Харт". Был в отношениях с Натали Вуд до дня ее смерти.
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