Невероятно дешевых райских мест, где можно начать новую жизнь Рейтинг 9.4 Все больше людей зарабатывает деньги в интернете. Это значит, что им уже можно не жить в грязных, шумных, холодных и чрезмерно дорогих мегаполисах. Если ваша работа заключается в том, чтобы целый день сидеть за компьютером, то вам, скорее всего, уже необязательно жить и работать там, где вы добились определенных успехов. В Москве суетливая и удушливая атмосфера, в Нью-Йорке или Лондоне — очень дорого. Идеальные для жизни места обычно находятся там, где их совсем не ищут. Вот десять райских мест на земле, которые идеально подходят для того, чтобы начать новую жизнь. Жизнь, в которой вы будете работать в интернете, а отдыхать — в невероятно красивой и уютной обстановке. Аваруа, острова Кука

Формально эти острова — часть Новой Зеландии, но от этого архипелага они находятся в 2008 км к северо-востоку. Местные тропические пляжи не уступают мальдивским или сейшельским, вот только жилье здесь можно снимать за $130 в месяц. Местные жители — полинезийские аборигены, и они совсем не избалованы туристами. В год сюда приезжает не больше 100 тысяч иностранцев. Для сравнения: Гавайи привлекают в год 8 млн туристов. Что тут можно делать? Наблюдать за китами, ходить в походы, наслаждаться невероятными пейзажами. Так в чем подвох? Иностранцы не могут купить недвижимость на острове. Но могут взять ее в аренду на 60 лет. Чтобы стать полноценным гражданином этой планеты, придется прожить здесь несколько лет и получить специальное разрешение от властей. Чески-Крумлов, Чешская Республика

Этот сказочный городок находится в чешской провинции Богемия. Весь город — как один огромный средневековый замок. Все улицы в нем мощеные. Здесь регулярно проходят ярмарки в стиле эпохи Ренессанса, а также бесподобный Фестиваль роз. Обед из трех блюд на двоих здесь круглый год стоит $20, а квартиру можно снять за $400 в месяц. А еще тут есть река Влтава — идеальная площадка для любителей рафтинга. Загвоздка только в том, что для нормальной жизни здесь придется хотя бы немного подучить чешский. 1-56-1011-1516-2021-22далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...