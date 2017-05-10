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Невероятно дешевых райских мест, где можно начать новую жизнь

09.05.2017 20:28
Рейтинг 9.4

Все больше людей зарабатывает деньги в интернете. Это значит, что им уже можно не жить в грязных, шумных, холодных и чрезмерно дорогих мегаполисах. Если ваша работа заключается в том, чтобы целый день сидеть за компьютером, то вам, скорее всего, уже необязательно жить и работать там, где вы добились определенных успехов. В Москве суетливая и удушливая атмосфера, в Нью-Йорке или Лондоне — очень дорого. Идеальные для жизни места обычно находятся там, где их совсем не ищут. Вот десять райских мест на земле, которые идеально подходят для того, чтобы начать новую жизнь. Жизнь, в которой вы будете работать в интернете, а отдыхать — в невероятно красивой и уютной обстановке.

Аваруа, острова Кука
Формально эти острова — часть Новой Зеландии, но от этого архипелага они находятся в 2008 км к северо-востоку. Местные тропические пляжи не уступают мальдивским или сейшельским, вот только жилье здесь можно снимать за $130 в месяц.

Аваруа, острова Кука Формально эти острова — часть Новой Зеландии, но от этого архипелага они находятся в 2008 км к северо-востоку. Местные тропические пляжи не уступают мальдивским или сейшельским, вот только жилье здесь можно снимать за $130 в месяц.

Местные жители — полинезийские аборигены, и они совсем не избалованы туристами. В год сюда приезжает не больше 100 тысяч иностранцев. Для сравнения: Гавайи привлекают в год 8 млн туристов.

Местные жители — полинезийские аборигены, и они совсем не избалованы туристами. В год сюда приезжает не больше 100 тысяч иностранцев. Для сравнения: Гавайи привлекают в год 8 млн туристов.

Что тут можно делать? Наблюдать за китами, ходить в походы, наслаждаться невероятными пейзажами.

Что тут можно делать? Наблюдать за китами, ходить в походы, наслаждаться невероятными пейзажами.

Так в чем подвох? Иностранцы не могут купить недвижимость на острове. Но могут взять ее в аренду на 60 лет. Чтобы стать полноценным гражданином этой планеты, придется прожить здесь несколько лет и получить специальное разрешение от властей.

Так в чем подвох? Иностранцы не могут купить недвижимость на острове. Но могут взять ее в аренду на 60 лет. Чтобы стать полноценным гражданином этой планеты, придется прожить здесь несколько лет и получить специальное разрешение от властей.

Чески-Крумлов, Чешская Республика
Этот сказочный городок находится в чешской провинции Богемия. Весь город — как один огромный средневековый замок. Все улицы в нем мощеные. Здесь регулярно проходят ярмарки в стиле эпохи Ренессанса, а также бесподобный Фестиваль роз. Обед из трех блюд на двоих здесь круглый год стоит $20, а квартиру можно снять за $400 в месяц. А еще тут есть река Влтава — идеальная площадка для любителей рафтинга. Загвоздка только в том, что для нормальной жизни здесь придется хотя бы немного подучить чешский.

Чески-Крумлов, Чешская РеспубликаЭтот сказочный городок находится в чешской провинции Богемия. Весь город — как один огромный средневековый замок. Все улицы в нем мощеные. Здесь регулярно проходят ярмарки в стиле эпохи Ренессанса, а также бесподобный Фестиваль роз. Обед из трех блюд на двоих здесь круглый год стоит $20, а квартиру можно снять за $400 в месяц. А еще тут есть река Влтава — идеальная площадка для любителей рафтинга. Загвоздка только в том, что для нормальной жизни здесь придется хотя бы немного подучить чешский.
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