Самые таинственные создания глубин Рейтинг 9.5 В океане, на многокилометровой глубине, куда не проникает ни один луч солнца, живут странные и удивительные создания. Они никогда не видели света, и вся их жизнь проходит в полной темноте. Приспособления, которыми они для этого обзавелись, поражают даже ученых. Исследовать темные глубокие воды человек пока может с трудом, и каждый новый и их обитатель становится одновременно шоком и сюрпризом для науки. Рыба-капля

Это одновременно смешное и уродливое создание часто называют "самой уродливой рыбой Мирового океана". Но следует учитывать, что рыба-капля живет на глубине не менее километра, где давление в несколько десятков раз сильнее, чем на поверхности моря. Ее студенистая плоть и обтекаемая форма - лучшая защита от гигантской массы воды, которая легко может раздавить более жесткое и угловатое существо. Мокрица-языкоед

Это мелкое ракообразное - единственный известный науки организм-паразит, заменяющий собой целый орган животного, на котором паразитирует. Мокрица проникает в рот рыбы - пятнистого розового люциана - и, присосавшись к основанию его языка, добивается того, что настоящий язык отмирает. Однако рыба этого не замечает, используя в качестве языка присосавшегося паразита. А сам паразит прекрасно себя чувствует, питаясь слизью, выделяемой рыбой. Такое бывает только в глубинах океана! Осьминог дамбо

Эти глубоководные осьминоги получили свое название от имени диснеевского слоненка Дамбо - а все из-за того, что дополнительные плавники, расположенные у них над глазами, очень напоминают слоновьи уши. Самый крупный экземпляр осьминога дамбо достигал 2 метров в длину, однако большинство из них не дорастают и до полуметра. И немудрено: эти осьминоги живут на глубине до 8000 метров, а на таких глубинах питание весьма ограничено. В их рацион входят, в основном, черви и веслоногие рачки. На такой пище не растолстеешь! Малоротая макропинна

У этой глубоководной рыбы совсем нет зубов, но это далеко не самое интересное в ней. Гораздо больше завораживает ее череп - практически полностью прозрачный. Природа задумала такое устройство не для красоты - в темной глубине, где обитает макропинна, отражающие способности прозрачного тела позволяют ему отражать тот минимум света, который проникает через толщу воды, и освещать добычу макропинны - мелких рыбешек и медуз. Рыба-звездочет

У этой рыбы рот и глаза находятся на самой макушке, что позволяет ей зарываться в песок, мгновенно выпрыгивая при приближении ничего не подозревающей добычи. Чтобы убить жертву, она может использовать ядовитый шип, расположенный за грудными плавниками, или яд, который впрыскивает через зубы. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров