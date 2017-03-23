Самые позорные ошибки голливудских костюмеров

"Храброе сердце"
Если верить историкам, шотландцы начали носить килты в XVI веке. А Мэл Гибсон и его армия, опередив время, щеголяют в них уже в XIII столетии!
"Джанго освобожденный"
Солнечные очки появились на свет в Америке в 1929 году. А Джейми Фокс в фильме Квентина Тарантино щеголяет в них за 70 лет до этого события.
"Моя девочка"
В фильме 1991 года героиня показывает подружке "кольцо настроения", меняющее цвет в зависимости от душевного настроя владельца. Но такие кольца появились на три года позже того времени, когда, по сценарию, разворачиваются события.
"Индиана Джонс и последний крестовый поход"
Нацисты, с которыми борется герой Харрисона Форда, поголовно носят медали, вручавшиеся лишь во время Второй Мировой - хотя действие картины происходит еще до ее начала.
"Список Шиндлера"
У всех женщин в фильме гладко выбриты ноги и подмышки. Но среди женщин 40-х это в принципе было не принято (не говоря уже об условиях концлагеря)!