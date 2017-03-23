Самые позорные ошибки голливудских костюмеров Рейтинг 9.8 Подготовка костюмов для голливудского блокбастера - дело ответственное. Над одеждой для героев работают не только костюмеры, но и эксперты, ученые, консультанты... Тем обиднее бывает, когда весь этот коллектив спецов временами допускает такие ляпы, что просто глаза на лоб лезут! "Храброе сердце"

Если верить историкам, шотландцы начали носить килты в XVI веке. А Мэл Гибсон и его армия, опередив время, щеголяют в них уже в XIII столетии! "Джанго освобожденный"

Солнечные очки появились на свет в Америке в 1929 году. А Джейми Фокс в фильме Квентина Тарантино щеголяет в них за 70 лет до этого события. "Моя девочка"

В фильме 1991 года героиня показывает подружке "кольцо настроения", меняющее цвет в зависимости от душевного настроя владельца. Но такие кольца появились на три года позже того времени, когда, по сценарию, разворачиваются события. "Индиана Джонс и последний крестовый поход"

Нацисты, с которыми борется герой Харрисона Форда, поголовно носят медали, вручавшиеся лишь во время Второй Мировой - хотя действие картины происходит еще до ее начала. "Список Шиндлера"

У всех женщин в фильме гладко выбриты ноги и подмышки. Но среди женщин 40-х это в принципе было не принято (не говоря уже об условиях концлагеря)! 1-56-1011-1516-17далее Твитнуть Новости наших партнеров