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Самые позорные ошибки голливудских костюмеров

22.03.2017 23:18
Рейтинг 9.8

Подготовка костюмов для голливудского блокбастера - дело ответственное. Над одеждой для героев работают не только костюмеры, но и эксперты, ученые, консультанты... Тем обиднее бывает, когда весь этот коллектив спецов временами допускает такие ляпы, что просто глаза на лоб лезут!

"Храброе сердце"
Если верить историкам, шотландцы начали носить килты в XVI веке. А Мэл Гибсон и его армия, опередив время, щеголяют в них уже в XIII столетии!

"Храброе сердце" Если верить историкам, шотландцы начали носить килты в XVI веке. А Мэл Гибсон и его армия, опередив время, щеголяют в них уже в XIII столетии!

"Джанго освобожденный"
Солнечные очки появились на свет в Америке в 1929 году. А Джейми Фокс в фильме Квентина Тарантино щеголяет в них за 70 лет до этого события.

"Джанго освобожденный"Солнечные очки появились на свет в Америке в 1929 году. А Джейми Фокс в фильме Квентина Тарантино щеголяет в них за 70 лет до этого события.

"Моя девочка"
В фильме 1991 года героиня показывает подружке "кольцо настроения", меняющее цвет в зависимости от душевного настроя владельца. Но такие кольца появились на три года позже того времени, когда, по сценарию, разворачиваются события.

"Моя девочка" В фильме 1991 года героиня показывает подружке "кольцо настроения", меняющее цвет в зависимости от душевного настроя владельца. Но такие кольца появились на три года позже того времени, когда, по сценарию, разворачиваются события.

"Индиана Джонс и последний крестовый поход"
Нацисты, с которыми борется герой Харрисона Форда, поголовно носят медали, вручавшиеся лишь во время Второй Мировой - хотя действие картины происходит еще до ее начала.

"Индиана Джонс и последний крестовый поход" Нацисты, с которыми борется герой Харрисона Форда, поголовно носят медали, вручавшиеся лишь во время Второй Мировой - хотя действие картины происходит еще до ее начала.

"Список Шиндлера"
У всех женщин в фильме гладко выбриты ноги и подмышки. Но среди женщин 40-х это в принципе было не принято (не говоря уже об условиях концлагеря)!

"Список Шиндлера" У всех женщин в фильме гладко выбриты ноги и подмышки. Но среди женщин 40-х это в принципе было не принято (не говоря уже об условиях концлагеря)!
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