В гости к убийце: как выглядели дома знаменитых маньяков Рейтинг 9.5 Говорят, дом человека - отражение его личности. Значит, при взгляде на эти жилища любого должен пробить холодный пот: ведь в них жили знаменитые маньяки-убийцы, отнявшие десятки невинных жизней. Взгляните и скажите: можно ли угадать, что в этих домах обитали люди, жестоко убивавшие себе подобных? Здесь Денис Нильсен расчленял смывал тела своих жертв

Британский маньяк Деннис Нильсен с 1978 по 1983 год убил 12 мужчин. Он приглашал их в гости и душил, а если жертва еще подавала признаки жизни - топил в ванне. Затем он разрубал тела на мельчайшие куски в этой кухне и смывал в унитаз, виднеющийся справа. Поймали Нильсена после того, как засорились трубы, и пришедший сантехник обнаружил в стоке куски человеческой плоти. Дом Сальваторе Перроне

Владелец этого дома, коммивояжер из Нью-Йорка Сальваторе Перроне был арестован за убийство троих человек. По отзывам соседей, Перроне всегда производил впечатление странного человека - в том числе и тем, что никогда не ремонтировал свой дом, и он многие годы выглядел совершенно заброшенным. Секретное убежище Андрея Чикатило

Этот дом Чикатило купил в 1978-м втайне от жены. Именно сюда он заманил свою первую жертву, 9-летнюю Лену Закотнову. Он пообещал девочке жвачку, завел ее в дом и забил до смерти, а тело бросил в реку. Впоследствии он приводил сюда многих своих жертв. "Дом ужасов" Карла Денке

Немецкий серийный убийца Карл Денке с 1914 по 1918 год убил, как минимум, 42 человека. Когда он был арестован в 1924 году, полиция обнаружила в его доме множество банок с человеческим мясом. По слухам, Денке продавал мясо своих жертв на местном рынке, храня его в этой самой квартире на первом этаже с окнами во двор. Задний двор "кровавых Бендеров"

Джон Бендер, его жена Эльвира и взрослые дети, Кейт и Джон-младший, - легенда криминального мира Америки. В конце XIX века Бендеры держали гостиницу в Канзасе. Но главный их заработок был построен на крови: они убивали своих постояльцев, грабили, а тела закапывали за домом, в саду. На фото - лишь часть из более чем двух десятков тел, которые были найдены на заднем дворе Бендеров после того, как убийц разоблачили. 1-56-1011-1516-16далее Твитнуть Новости наших партнеров