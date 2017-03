Зарубежные знаменитости, рисковавшие собой на войне Рейтинг 9.7 За ежедневным бытом знаменитостей следят миллионы — всем, непонятно почему, интересны совершенно обычные подробности из жизни звезд. А вот то, что многие селебрити рисковали собой во время службы в армии, остается фактом малоизвестным. Между тем, некоторые голливудские звезды, которых мы все знаем с детства, никогда не пытались избежать службы в армии, притом, что реальная опасность погибнуть была у всех. Вот несколько успешных селебрити, которые не пожалели своей крови для защиты родины. Кларк Гейбл

Американский актер Уильям Кларк Гейбл решил присоединиться к U.S. Army Air Corps в 1942 году — сразу после смерти жены. За несколько месяцев безутешный вдовец освоил профессию бортового стрелка и до конца 1943 года зарекомендовал себя бравым солдатом. Том Селлек

Знаменитый заглавной ролью в популярном детективе Magnum P.I, Том Селлек попал в кинематограф как раз благодаря армии. Родной 160-1 стрелковый полк Национальной гвардии, где Селлек числился рядовым, ввели в Лос-Анджелес для контроля знаменитого шестидневного бунта Watts Riots. Здесь Том неожиданно понял, что хочет быть по другую сторону баррикад — дослужив срок, он тут же отправился в Голливуд. Шон Коннери

Удостоенный множества наград шотландский актер и продюсер Шон Коннери присоединился к Королевскому флоту еще до того, как начал покорение Голливуда. Он с гордостью носит татуировки того времени: дань любви отчизне и флотскому братству. Стив Маккуин

В 1947 году Маккуин, уже прославившийся ролью в The King of Cool, добровольно вступил в Корпус морской пехоты США. Быстро получив нашивки рядового первого класса, Маккуин почувствовал себя в армии как дома. Первая же пьянка закончилась катастрофой: не посмотрев на статус знаменитости, военный трибунал впаял актеру 62 дня карцера. После этого, правда, Стива тут же перевели охранять частную яхту президента Гарри Трумэна. Рональд Рейган

Рейган вообще успел попробовать много профессий за свою жизнь — он был актером, музыкантом, губернатором Калифорнии и даже президентом США. Где-то между актерством и музицированием, Рейган нашел время и для армейской муштры: с 1937 по 1940 год будущий президент служил рядовым при 18-ом полку военно-воздушных сил США.