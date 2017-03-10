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15 самых странных и жестоких ритуалов инициации в мире

09.03.2017 19:23
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У многих культур есть собственный обряд, знаменующий переход индивидуума во взрослую жизнь. И даже в наше время в некоторых племенах детям приходится терпеть страшные муки ради завершения процесса созревания. Предлагаем вашему вниманию 15 самых странных и жестоких ритуалов инициации, практикующихся по сей день.

15. Племя матис, Бразилия - яд в глаза
Во время проверки на мужественность юношам из бразильского племени матис вводят в глаза яд, жестоко избивают и хлещут плетьми. Испытание заканчивается только в тот момент, когда мальчики с помощью деревянных игл вкалывают себе под кожу яд древесной лягушки.

15. Племя матис, Бразилия - яд в глаза Во время проверки на мужественность юношам из бразильского племени матис вводят в глаза яд, жестоко избивают и хлещут плетьми. Испытание заканчивается только в тот момент, когда мальчики с помощью деревянных игл вкалывают себе под кожу яд древесной лягушки.

14. Племя матаса, Папуа - Новая Гвинея - тростниковые палочки в рот и нос
Подросток из племени матаса должен пройти обряд очищения: с помощью тростниковых палочек вызывают рвоту, затем носовое кровотечение, а потом уже прокалывают в нескольких местах язык.

14. Племя матаса, Папуа - Новая Гвинея - тростниковые палочки в рот и нос Подросток из племени матаса должен пройти обряд очищения: с помощью тростниковых палочек вызывают рвоту, затем носовое кровотечение, а потом уже прокалывают в нескольких местах язык.

13. Церемония Ириа, нигерийское племя Окрика - песня у реки
Девушки из нигерийского племени Окрика могут стать женами только в том случае, если им удастся освободиться от духа воды. Для этого проводится особая церемония Ирия: девушка в течение нескольких дней поет песни у реки, и в это же время жених должен выкрасть ее у водной стихии.

13. Церемония Ириа, нигерийское племя Окрика - песня у рекиДевушки из нигерийского племени Окрика могут стать женами только в том случае, если им удастся освободиться от духа воды. Для этого проводится особая церемония Ирия: девушка в течение нескольких дней поет песни у реки, и в это же время жених должен выкрасть ее у водной стихии.

12. Сатере-маве, Бразилия - перчатки из муравьев-пуль
Когда мальчику из бразильского племени Сатере-маве исполняется 13 лет, он должен пройти крайне болезненный обряд. Подросток обязан надеть на руки перчатки из муравьев-пуль и протанцевать 10 минут, не закричав от боли. После завершения ритуала болевой синдром длится еще 24 часа.

12. Сатере-маве, Бразилия - перчатки из муравьев-пульКогда мальчику из бразильского племени Сатере-маве исполняется 13 лет, он должен пройти крайне болезненный обряд. Подросток обязан надеть на руки перчатки из муравьев-пуль и протанцевать 10 минут, не закричав от боли. После завершения ритуала болевой синдром длится еще 24 часа.

11. Племя Самбия, Папуа - Новая Гвинея - глотание семени
В 7 лет мальчика из племени Самбия забирают у матери. Ребенок воспитывается среди мужчин, чуть позже он проходит обряд очищения с помощью кровопускания из носа и чистки организма. Кроме того, мальчика заставляют глотать сперму, чтобы стать мужественным.

11. Племя Самбия, Папуа - Новая Гвинея - глотание семениВ 7 лет мальчика из племени Самбия забирают у матери. Ребенок воспитывается среди мужчин, чуть позже он проходит обряд очищения с помощью кровопускания из носа и чистки организма. Кроме того, мальчика заставляют глотать сперму, чтобы стать мужественным.
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