 
TOP 10

1 В Саратове 5 мужчин вызвали скорую и попытались изнасиловать фельдшера

2 Группа украинских разведчиков пропала после вылазки в ЛНР

3 Мартен Фуркад победил в пасьюте на ЧМ в Австрии (ВИДЕО)

4 На Алтае упал вертолет с бывшим вице-премьером республики

5 Жермен де Рандами стала первой чемпионкой UFC в полулегком весе, победив Холли Холм (ВИДЕО)

6 ФОТО голой Кейт Мосс в компании парня в женском белье появились в Сети

7 Бойца MMA Монсона избили в драке со сторонниками Трампа (ВИДЕО)

8 В США "снежный человек" случайно попал в кадр во время ТВ-репортажа (ВИДЕО)

9 Огромная грудь азиатки лопнула при нанесении тату (ВИДЕО)

10 "Прожекторперисхилтон" вернется в эфир спустя 5 лет

Новости наших партнеров

10 великих “двоечников”

12.02.2017 20:22
Рейтинг 9.5

Ребенок плохо учится в школе? Это еще не повод для того, чтобы считать его законченным неудачником и тревожно смотреть в будущее. Далеко не все гении могли бы похвастаться школьными успехами. Даже наоборот.

1. Отец великого Вольтера хотел, чтобы сын стал юристом, и зачем-то отдал его в иезуитский колледж, где будущего гения учили «латыни и всяким глупостям». Учился юный Вольтер так себе, да и юридическая карьера его не привлекала. Разочарованный отец как-то сказал о нем и его брате: «Я вырастил двух дураков. Один дурак в прозе, другой — в стихах».

1. Отец великого Вольтера хотел, чтобы сын стал юристом, и зачем-то отдал его в иезуитский колледж, где будущего гения учили «латыни и всяким глупостям». Учился юный Вольтер так себе, да и юридическая карьера его не привлекала. Разочарованный отец как-то сказал о нем и его брате: «Я вырастил двух дураков. Один дурак в прозе, другой — в стихах».

2. Довольно долго плохо учился в школе Исаак Ньютон. Взялся за ум он только тогда, когда его побил одноклассник. Будучи ребенком болезненным и слабым, он решил доказать, на что способен, вырвавшись вперед в учебе, и удивил учителей незаурядными способностями.

2. Довольно долго плохо учился в школе Исаак Ньютон. Взялся за ум он только тогда, когда его побил одноклассник. Будучи ребенком болезненным и слабым, он решил доказать, на что способен, вырвавшись вперед в учебе, и удивил учителей незаурядными способностями.

3. Отто фон Бисмарк учился в школе весьма средне. Поступив в университет Георга Августа в Гёттингене, будущий канцлер Германии предпочитал учебе развлечения с товарищами — словом, вел себя как типичная золотая молодежь того времени и даже принял участие в 27 дуэлях.

3. Отто фон Бисмарк учился в школе весьма средне. Поступив в университет Георга Августа в Гёттингене, будущий канцлер Германии предпочитал учебе развлечения с товарищами — словом, вел себя как типичная золотая молодежь того времени и даже принял участие в 27 дуэлях.

4. Из всех школьных предметов хорошо давалась Наполеону только математика.

4. Из всех школьных предметов хорошо давалась Наполеону только математика.

5. Людвиг ван Бетховен всю жизнь писал с ошибками, а арифметику в школе так и не осилил.

5. Людвиг ван Бетховен всю жизнь писал с ошибками, а арифметику в школе так и не осилил.
1-56-10далее
Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга