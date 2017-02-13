10 великих “двоечников” Рейтинг 9.5 Ребенок плохо учится в школе? Это еще не повод для того, чтобы считать его законченным неудачником и тревожно смотреть в будущее. Далеко не все гении могли бы похвастаться школьными успехами. Даже наоборот. 1. Отец великого Вольтера хотел, чтобы сын стал юристом, и зачем-то отдал его в иезуитский колледж, где будущего гения учили «латыни и всяким глупостям». Учился юный Вольтер так себе, да и юридическая карьера его не привлекала. Разочарованный отец как-то сказал о нем и его брате: «Я вырастил двух дураков. Один дурак в прозе, другой — в стихах». 2. Довольно долго плохо учился в школе Исаак Ньютон. Взялся за ум он только тогда, когда его побил одноклассник. Будучи ребенком болезненным и слабым, он решил доказать, на что способен, вырвавшись вперед в учебе, и удивил учителей незаурядными способностями. 3. Отто фон Бисмарк учился в школе весьма средне. Поступив в университет Георга Августа в Гёттингене, будущий канцлер Германии предпочитал учебе развлечения с товарищами — словом, вел себя как типичная золотая молодежь того времени и даже принял участие в 27 дуэлях. 4. Из всех школьных предметов хорошо давалась Наполеону только математика. 5. Людвиг ван Бетховен всю жизнь писал с ошибками, а арифметику в школе так и не осилил. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров