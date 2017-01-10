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10 самых страшных водных горок в мире

09.01.2017 21:31
Рейтинг 9.6

А вы знали, что высота самой высокой водной горки сравнима с высотой 15-этажного здания? Катались на такой?

№10. X-Treme FASER – Эрдинг, Германия
Одна из самых быстрых горок в мире – X-Treme FASER – находится в центре GALAXY в Эрдинге (39 км от центра Мюнхена). Длина X-Treme FASER – 67 метров, высота – 19 метров, разгоняет до скорости свыше 72 км/ч. Прокатившись на X-Treme FASER, несколько женщин получили травмы, связанные с женской анатомией, после чего руководство центра запретило женщинам кататься на этой горке. Теперь прокатиться с ветерком на X-Treme FASER могут только лица мужского пола.

№10. X-Treme FASER – Эрдинг, Германия Одна из самых быстрых горок в мире – X-Treme FASER – находится в центре GALAXY в Эрдинге (39 км от центра Мюнхена). Длина X-Treme FASER – 67 метров, высота – 19 метров, разгоняет до скорости свыше 72 км/ч. Прокатившись на X-Treme FASER, несколько женщин получили травмы, связанные с женской анатомией, после чего руководство центра запретило женщинам кататься на этой горке. Теперь прокатиться с ветерком на X-Treme FASER могут только лица мужского пола.

№9. The Scorpion’s Tale – Уисконсин Деллс, США
В аквапарке Noah’s Ark вы найдете горку «Хвост Скорпиона». Длина горки – 122 метра. Эта горка подходит для настоящих любителей адреналина. С платформы вы резко летите в пропасть и разгоняетесь до 54 км/час. Несколько секунд безумия и огромных скоростей – и вы на месте!

№9. The Scorpion’s Tale – Уисконсин Деллс, США В аквапарке Noah’s Ark вы найдете горку «Хвост Скорпиона». Длина горки – 122 метра. Эта горка подходит для настоящих любителей адреналина. С платформы вы резко летите в пропасть и разгоняетесь до 54 км/час. Несколько секунд безумия и огромных скоростей – и вы на месте!

№8. Jumeirah Sceirah – Дубай, ОАЭ
Jumeirah Sceirah – гордость аквапарка Wild Wadi Water Park. Недавно эта водная горка была реконструирована и теперь она стала еще быстрее и экстремальнее. После того, как отдыхающий взберется на высоту 33-х метров, ему предстоит стремительный спуск по пластиковому желобу с огромной скоростью. После начального разгона, туристу кажется, что дальше все пойдет спокойно, но где-то в середине пути он неожиданно низвергается вниз, почти в свободном падении. Именно этот участок горки является самым привлекательным для любителей острых ощущений. Длина горки 120 м, максимальная скорость разгона – 80 км/час.

№8. Jumeirah Sceirah – Дубай, ОАЭ Jumeirah Sceirah – гордость аквапарка Wild Wadi Water Park. Недавно эта водная горка была реконструирована и теперь она стала еще быстрее и экстремальнее. После того, как отдыхающий взберется на высоту 33-х метров, ему предстоит стремительный спуск по пластиковому желобу с огромной скоростью. После начального разгона, туристу кажется, что дальше все пойдет спокойно, но где-то в середине пути он неожиданно низвергается вниз, почти в свободном падении. Именно этот участок горки является самым привлекательным для любителей острых ощущений. Длина горки 120 м, максимальная скорость разгона – 80 км/час.

№7. Summit plummet – Орландо, США
Горка Summit plummet в аквапарке Disney Blizzard Beach напоминает трамплин для прыжков на лыжах: канатная дорога, искусственный снег. Вас ждет почти отвесное падение с последующим стометровым заездом по узкому желобу со скоростью почти 100 км/ч. Высота горки – около 37 метров, угол наклона первого участка горки – близок к 90 градусам.

№7. Summit plummet – Орландо, США Горка Summit plummet в аквапарке Disney Blizzard Beach напоминает трамплин для прыжков на лыжах: канатная дорога, искусственный снег. Вас ждет почти отвесное падение с последующим стометровым заездом по узкому желобу со скоростью почти 100 км/ч. Высота горки – около 37 метров, угол наклона первого участка горки – близок к 90 градусам.

№6. Aqualoop – Словения
Аквапарк Terme 3000 может похвастаться горкой Aqualoop с 360-градусной петлей. Разгоняет человека до 60 км в час. Длина горки почти 90 метров. Аттракцион расположен в области термальных источников Словении, и вы можете наслаждаться удивительными видами во время поездки с горки.

№6. Aqualoop – Словения Аквапарк Terme 3000 может похвастаться горкой Aqualoop с 360-градусной петлей. Разгоняет человека до 60 км в час. Длина горки почти 90 метров. Аттракцион расположен в области термальных источников Словении, и вы можете наслаждаться удивительными видами во время поездки с горки.
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