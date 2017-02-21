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Курс доллара на сегодня, 21 февраля 2017: доллар и евро приблизятся к многомесячным минимумам - прогноз экспертов

Опубликовано 21.02.17 08:12 Курс доллара на сегодня, 21 февраля 2017: доллар и евро приблизятся к многомесячным минимумам - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 21 февраля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 21 февраля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 21 февраля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 21 февраля 2017 составляет 58,09 руб., курс евро на сегодня равен 61,69 руб.

Курс доллара в Сбербанке на сегодня, 21 февраля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,64 руб. при покупке и 59,76 руб. при продаже банком, курс евро на 21 февраля 2017 равен 60,06 руб. и 63,56 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на сегодня, 21 февраля 2017

Руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский констатирует, что ужшкммт текущая торговая неделя пройдет под знаком неоднозначных событий на рынке, которые расширят коридор по рублевым парам и не внесут ясности в дальнейшие перспективы российской валюты.

"В ближайшие дни рынок будет следить за все еще ожидаемыми действиями ЦБ - вербальные интервенции должны смениться реальными продажами рубля, что вкупе с действиями Минфина как минимум остановит рублевые пары от дальнейшего снижения", - цитирует аналитика "Российская Газета".

При этом эксперт прогнозирует очередную попытку рублевых пар приблизиться к многомесячным минимумам, чему поможет положительная статистика по промышленному производству России и начало налогового периода.

По словам Козловского, перед длинными выходными наиболее вероятен сценарий фиксации прибыли, в рамках которого доллар вернется к 58 рублям, евро к 61 рублю. 

"Среднесрочный прогноз по рублю может быть пересмотрен, если действия Минфина и ЦБ будут неубедительными, а нефть выйдет за 58 долларов за баррель и устремится хотя бы к 60 долларам. Уровни конца недели: USD/RUR - 58.00, EUR/RUR - 61.00", - добавил аналитик.
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