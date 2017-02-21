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Полиция начала обыск в штаб-квартире партии Ле Пен

Опубликовано 20.02.17 22:11 Полиция начала обыск в штаб-квартире партии Ле Пен

Предполагается, что визит правоохранительных органов связан с "фиктивным" трудоустройством.

Французская полиция проводит обыски в штаб-квартире партии «Национальный фронт», лидером которой является кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, сообщает RT со ссылкой на France 24.

«Это выглядит как операция СМИ, целью которой является нарушение хода президентской кампании и подрыв авторитета Ле Пен, которая, по опросам, набирает популярность как в первом, так и во втором туре грядущих выборов», — заявили в «Народном фронте».

В партии подчеркнули, что ранее уже проводились обыски в штаб-квартире, в ужшкммт ходе которых не было найдено ничего запрещённого.

Как отмечается, обыски связаны с расследованием о растрате денежных средств Европарламента. По другим данным обыски связаны с "фиктивным" трудоустройством двух помощников главы партии Марин Ле Пен.

Как сообщает телеканал BFM, были фиктивно наняты глава партийного кабинета и телохранитель. За это время они заработали около 340 тысяч евро, которые было необходимо возместить в начале года.

Требования Европейского бюро по борьбе с мошенничеством прокомментировали адвокаты кандидата в президенты Франции. Они намерены оспорить данное решение в Европейском суде, поскольку оно является политически мотивированным. Сама Ле Пен назвала подобное заявление "наглой ложью". 
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