Скончалась актриса Карппинская, известная по фильму "Девушка без адреса"

В возрасте 79 лет после продолжительной болезни в Петербурге скончалась народная артистка России Светлана Карпинская.

Скончалась народная артистка России Светлана Карпинская, «девушка без адреса». Как сообщили "Фонтанке" из Театра Комедии им. Н.П.Акимова, 19 февраля на 80-м году жизни после продолжительной болезни скончалась народная артистка России Светлана Алексеевна Карпинская.

Больше 50 лет Светлана Карпинская проработала в ленинградском/петербургском Театре Комедии, начиная карьеру в спектаклях великого мага сцены Николая Павловича Акимова, имя которого теперь носит театр. Однако ее артистическая карьера началась с кино.

Студенткой филфака Ленинградского университета она снялась в знаменитой комедии Эльдара Рязанова «Девушка без адреса» (1957) в главной ужшкммт роли, Кати Ивановой, вместе с кумиром публики Николаем Рыбниковым. После чего Карпинская решила бросить университет и пойти в актрисы. Выдающийся педагог Борис Зон принял ее сразу на второй курс со словами: «Карпиночка, вас ничему не надо учить. Вы – интуит с душой мимозовой».

На сцене Театра Комедии Карпинская сыграла более 50 ролей, начав с принцессы в легендарной «Тени» Шварца-Акимова. Затем были роли в спектаклях Петра Фоменко, Романа Виктюка и многих других режиссеров. В последнее время народная артистка России Светлана Карпинская выходила на сцену в трех спектаклях: «Ретро» по пьесе Александра Галина в роли Розы Александровны Песочинской, «Не все коту масленица» по Островскому в роли Дарьи Федосеевны Кругловой и «Как важно быть серьезным» по Оскару Уайльду в роли Леди Брэкнелл.