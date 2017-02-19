Масленица в 2017 году: какого числа, когда будет

Когда Масленица в 2017 году, как отмечать этот праздник - это и многое другое.

Масленица в 2017 году: какого числа?

В эти дни россияне отмечают один из самых любимых в народе и разгульных праздников - широкую Масленицу. Гуляния по случаю этого праздника растягиваются на целую неделю.

Масленица в 2017 году стартует 20 февраля и заканчивается 26 числа, а 27 февраля православные верующие вступают в Великий Пост.

На масленицу принято устраивать массовые гулянья, ходить в гости, веселиться и, разумеется, не отказывать себе в гастрономических удовольствиях и, разумеется, печь главные ужшкммт символы праздника - блины.

Празднование Масленицы в 2017 году совпадает с длительными выходными у россиян по случаю 23 февраля, поэтому многие региональные власти планируют с размахом отметить столь любимые народные праздники.

Масленица 2017: что можно и нельзя делать

На Масленицу ни в коем случае нельзя грустить. Считается, что если провести праздник с толком, вкусно и сытно, то таким же богатым и урожайным будет весь следующий год. К тому же после Масленицы, как уже говорилось выше, начинается Великий Пост, поэтому перед длительным духовным и телесным воздержанием верующие торопились как следует наестся и нагуляться.

Всю масленичную неделю пекутся блины. Также принято ходить в гости и угощать друг друга вкусными лакомствами. В народе устраивают гулянки и веселятся до упаду. В эту неделю не возбраняется как следует пошуметь в компании дорогих людей, провести время на городских площадях, поесть там блинов и попить горячего чая.

Масленица 2017: блины - рецепт

Предлагаем Вашему вниманию простой рецепт блинов на Масленицу. Это блюдо получится даже у самого неопытного повара. Итак, готовятся блины из стакана муки, двух яиц, стакана молока, щепотки соли, двух столовых ложек сахара, а также щепотки соли и двух столовых ложек растительного масла. Все ингредиенты смешиваются до однородной массы, напоминающей по консистенции кефир, а затем полученное тесто порционно жарится на разогретой, предварительно смазанной маслом сковороде.