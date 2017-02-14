Названа стоимость полета на ракете для космических туристов из России

Частный многоразовый корабль планирует совершать полеты на высоте 100 километров уже через несколько лет.

Первый многоразовый суборбитальный корабль для космического туризма выйдет на летные испытания в 2020 году, сообщается на сайте компании "КосмоКурс", реализующей этот проект. Высота туристического полета составит более сотни километров, то есть это будет низкая околоземная орбита. Такая же, по которой летал Юрий Гагарин.

Космический туризм будет групповым - по шесть человек. Весь полет займет не более 15 минут, из ужшкммт них пять минут туристы проведут в невесомости, в кабине общей площадью 30 квадратных метров. Правда, такой "тур" будет доступен далеко не всем - компания сообщает, что его стоимость составит 200 - 250 тысяч долларов, пишет "РГ".

В интервью РИА Новости генеральный директор "КосмоКурса" Павел Пушкин уточнил, что начало реализации проекта "в железе" намечено на 2018 год.

"Цена билета пока не изменилась, корректировка возможна по окончании аванпроекта. После начала проведения автономных испытаний в 2018 году мы уточним цену и откроем бронирование билетов. Пока я не думал о приглашении известных людей, но, возможно, мы это сделаем. В первом испытательном полете принимать участие никто не будет, так как он будет проводиться без пассажиров", - сказал он.

По его словам, открыть бронирование билетов планируется не раньше 2018 года. "К нам уже обращались граждане России с желанием полететь. Пару человек изъявили твердое желание к полету и ждут не дождутся проведения медицинского обследования", - отметил П.Пушкин.