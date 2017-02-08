Курс доллара и евро на сегодня, 8 февраля 2017: настало время избавиться от евро - прогноз эксперта

Курс валют на сегодня, 8 февраля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 8 февраля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 8 февраля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 8 февраля 2017 равен 59,19 руб., курс евро на сегодня составляет 63,23 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 8 февраля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 58,04 руб. при покупке и 61,16 руб. при продаже банком, курс евро на 8 февраля 2017 составляет 61,83 руб. и 65,33 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева констатирует, что ужшкммт пара евро-доллар накануне показала рекордное падение с 2009 года, рухнув до отметки 1,0656 на фоне выхода неожиданно слабых данных по промышленному производству Германии.

"Показатель упал на 3,0% против ожидаемого прироста на 0,2%. Официальные представители заявили, что ожидают внушительное восстановление объемов уже в ближайшие месяцы, однако это не остановило евро от падения. Причин этому было несколько", - сказала эксперт.

Как отметила Афанасьева, пара евро-доллар росла довольно продолжительное время и уже достигла декабрьских максимумов 1,0830, не сумев их пробить. К тому же доллар начал восстанавливаться после периода распродаж.

"И теперь движение вниз по паре EUR/USD может продлиться еще несколько дней с ближайшей целью на отметке 1,0610", - добавила она.