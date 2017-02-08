63-летняя модель затмила юных дочерей на пляжных ФОТО и ВИДЕО Sports Illustrated

На одном из фото американская модель и актриса смотрится старшей сестрой рядом со взрослыми наследницами.

63-летняя Кристи Бринкли снялась для рекламы купальников вместе со своими дочерьми для ежегодного выпуска спортивного журнала Sports Illustrated.

На одном из фото, представленных в рамках пляжного выпуска журнала Swimsuit Issue-2017, американская модель и актриса смотрится старшей сестрой рядом со взрослыми наследницами.

"Это настоящий полный круг для меня. Это очень эмоциональный момент для меня. Да! Я рада сообщить, что ужшкммт вернулась в SI Swimsuit! Мои дети думают, что я умею ходить по воде, поэтому давайте не будем говорить им про коробку, спрятанную под поверхностью", - таким словам Кристи прокомментировала прошедшую фотосессию.

Отметим, что старшей дочери Кристи Алексе 31 год, а младшей Сейлор – 18 лет. Сама мама двух красавиц, по мнению многих, выглядит не более чем на 30 лет.

Впервые Бринкли появилась на страницах спортивного издания еще в 70-х годах, получив же снова предложение о съемке, она сперва хотела отказаться, но позже передумала.

Также добавим, что в настоящее время в Сети проходит голосование, которое должно определить, кто из моделей заслуживает звания «Новичок года» в престижном «пляжном выпуске» авторитетного американского журнала Sports Illustrated.

В числе претенденток - семь прекрасных и сексуальных моделей, в том числе и россиянка Вита Сидоркина. Однако без всякого сомнения американка Кристи Бринкли вне конкуренции.