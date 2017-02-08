 
TOP 10

1 В ДНР при покушении убит лидер ополченцев Гиви (ФОТО)

2 Украинская блогерша призвала "давить танками" и сжигать в камерах этнических русских

3 В лесах Амазонки нашли двойник Стоунхенджа (ФОТО, ВИДЕО)

4 На Универсиаде в Казахстане под лавиной погиб российский судья

5 Эксперты рассказали, как укрепление рубля отразится на жизни простых россиян

6 В Тольятти найден мёртвым знаток «Своей игры» (ФОТО)

7 Журналист Fox News, назвавший Путина убийцей, стал причиной гибели врача

8 Горе-певица, исполнившая гимн РФ в финале ЧМ, удивила еще раз

9 Эксперты: после 13 февраля доллар уйдет в рекордное падение

10 Опухший Порошенко "украсил" обложку украинского издания про Крым (ФОТО)

Новости наших партнеров

63-летняя модель затмила юных дочерей на пляжных ФОТО и ВИДЕО Sports Illustrated

Опубликовано 07.02.17 22:13 63-летняя модель затмила юных дочерей на пляжных ФОТО и ВИДЕО Sports Illustrated

На одном из фото американская модель и актриса смотрится старшей сестрой рядом со взрослыми наследницами.

63-летняя Кристи Бринкли снялась для рекламы купальников вместе со своими дочерьми для ежегодного выпуска спортивного журнала Sports Illustrated.

На одном из фото, представленных в рамках пляжного выпуска журнала Swimsuit Issue-2017, американская модель и актриса смотрится старшей сестрой рядом со взрослыми наследницами. 

"Это настоящий полный круг для меня. Это очень эмоциональный момент для меня. Да! Я рада сообщить, что ужшкммт вернулась в SI Swimsuit! Мои дети думают, что я умею ходить по воде, поэтому давайте не будем говорить им про коробку, спрятанную под поверхностью", - таким словам Кристи прокомментировала прошедшую фотосессию.

Отметим, что старшей дочери Кристи Алексе 31 год, а младшей Сейлор – 18 лет. Сама мама двух красавиц, по мнению многих, выглядит не более чем на 30 лет.

Впервые Бринкли появилась на страницах спортивного издания еще в 70-х годах, получив же снова предложение о съемке, она сперва хотела отказаться, но позже передумала.

Также добавим, что в настоящее время в Сети проходит голосование, которое должно определить, кто из моделей заслуживает звания «Новичок года» в престижном «пляжном выпуске» авторитетного американского журнала Sports Illustrated.

В числе претенденток - семь прекрасных и сексуальных моделей, в том числе и россиянка Вита Сидоркина. Однако без всякого сомнения американка Кристи Бринкли вне конкуренции.
Другие материалы по этой теме

43-летняя Кейт Мосс выложила в Instagram абсолютно голое ФОТО

В отеле Дубая возмутились голыми ФОТО российских звезд

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга