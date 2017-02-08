"Мало ли, что она депутатка": режиссер Лунгин сравнил Поклонскую с малообразованной кухаркой

Более 40 кинематографистов вступились за фильм "Матильда". Пресс-секретарь президента РФ порекомендовал посмотреть фильм "Матильда" перед тем, как его комментировать.

Лунгин резко раскритиковал Поклонскую из-за "Матильды"

Известный российский режиссер Павел Лунгин прокомментировал в интервью радиостанции "Говорит Москва" критику фильма Алексея Учителя "Матильда", заявив о недопустимости влияния необразованных людей на процесс создания кино.

"Самые непродвинутые, непросвещенные, темные слои населения могут учить художников, говорить, что мы хотим так, эдак. Это недопустимое положение. Мне кажется, если сейчас оставить в покое, позволить так травить нашего товарища, мы навсегда потеряем какую-то чистоту, смелость, возможность ужшкммт говорить то, что мы думаем и хотим", - сказал он.

По словам режиссера, депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская, попросившая Генпрокуратуру проверить фильм на оскорбление чувств верующих, является малообразованной и недостаточно читающей.

"Она духовно и интеллектуально все равно снизу. Это люди малообразованные, ничего не читавшие, ничего не знавшие, которые живут во власти каких-то начетнических истин, часто бывают манипулируемые какими-то другими, более умными. Мало ли, что она депутатка - у нас каждая кухарка может управлять государством", - сказал Лунгин.

При этом он назвал "нездоровой истерией" ситуацию вокруг киноленты, а призывы противников фильма поджигать кинотеатры - "православным шахидизмом".

"Мне кажется, что это надо в корне ломать и выжигать", - отметил он.

В поддержку "Матильды" высказались более 40 кинематографистов

Кроме того, более 40 членов Киносоюза оставили свои подписи под открытым письмом в защиту фильма Алексея Учителя "Матильда", который подвергся резкой критике со стороны РПЦ и депутата Госдумы Натальи Поклонской.

"Мы, кинематографисты, особенно старшего поколения, хорошо знаем, что такое цензура, в течение нескольких десятилетий советского времени калечившая судьбы художников и препятствовавшая развитию искусства. Мы не хотим, чтобы наша культура попала под пресс новой цензуры, какие бы влиятельные силы ее ни инициировали. Мы хотим жить в светской демократической стране, где не только согласно Конституции, но и на деле цензура запрещена", сказано в послании, подписанном председателем Киносоюза Андреем Прошкиным, драматургом Александром Гельманом, режиссерами Андреем Смирновым, Павллм Лунгиным, Виталием Манским, Борисом Хлебниковым, Алексеем Федорченко, Мариной Разбежкиной и кинокритиком Андреем Плаховым, пишет РИА Новости.

Песков посоветовал посмотреть "Матильду" прежде, чем комментировать картину

В свою очередь, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рекомендовал посмотреть фильм "Матильда" перед тем, как комментировать его.

"Всё-таки хотелось бы предложить, наверное, когда картина будет готова, её посмотреть всем тем, кто хочет её комментировать, и уже (потом. — прим. ред.) обменяться с авторами этой картины и с представителями Минкульта мнениями. Вот тогда это было бы верно, потому что мы не считаем возможным что-то говорить о картине, которую мы не видели", — отметил Песков.

Поклонская спокойно относится к обращению Учителя в прокуратуру

Сама депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что спокойно относится к намерению режиссера Алексея Учителя направить в Генпрокуратуру заявления, касающиеся ее и представителей общественных организаций, выступающих с критикой в адрес еще не вышедшего в прокат фильма "Матильда".

"Реакция у меня совершенно спокойная, потому что за период своей службы в органах прокуратуры, а это 15 лет, на меня часто жаловались. Моя работа - это то, что я делаю в интересах государства и в интересах людей. Ко мне поступили обращения - я обязана их рассмотреть", - цитирует Поклонскую RT.

"Результаты моей работы не всегда приносят радость некоторым людям. Если у них есть вопросы к моей работе, будь то у Алексея Учителя или у других людей, они могут делать свои заявления по этому поводу - это их право. Я расцениваю это как защитную реакцию, поскольку известно, что лучшая защита - это нападение", - добавила она.