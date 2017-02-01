Фуркад назвал главным трофеем Логинова двухлетнюю дисквалификацию за допинг

Таким образов биатлонист из Франции отреагировал не пост в Instagram Союза биатлонистов России с поздравлением российского биатлониста с 25-летием.

Лидер общего зачёта Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад назвал главным достижением в карьере российского биатлониста Александра Логинова двухлетнюю дисквалификацию за употребление запрещённых препаратов.

Таким образов биатлонист из Франции отреагировал не пост в Instagram Союза биатлонистов России с поздравлением российского биатлониста с 25-летием. Там же были перечислены основные достижения Логинова.

"Поздравляем с 25-летием Александра Логинова! Уроженец Саратова с 13 лет занимался лыжными гонками ужшкммт и позднее перешел в биатлон. Он четырехкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный победитель первенства Европы, абсолютный чемпион Европы среди юниоров (Банско-2013), трехкратный чемпион Европы (Дужники-Здрой-2017). Является бронзовым призером Кубка мира в сезоне 2012/2013 в гонке преследования (Холменколлен), победителем в эстафете (Сочи)", - такими словам Логанова поздравили в праздником.

Фото опубликовано Союз биатлонистов России (@russianbiathlon) Янв 31 2017 в 5:17 PST

Позднее в коментариях к фото появилась запись Фуркада. Однако в результате он попал под шквал критики со стороны болельщиков, после чего его комментарий был удалён.

«Да, и он был дисквалифицирован на два года за употребление ЭПО. Не забудьте один из главных его трофеев», — написал Фуркад.

Тем не менее нашелся и тот, кто поддержал Мартина, заявив, что полностью с ним согласен.

Напомним, Логинов, вернувшись после истечения срока дисквалификации, завоевал три золотые медали на чемпионате Европы по биатлону в Польше. В 2014 спортсмен был отстранен на два года за употребление запрещенных веществ.