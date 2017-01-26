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Курс доллара на сегодня, 26 января 2017: рубль сдаст свои позиции к концу недели - прогноз экспертов

Опубликовано 26.01.17 10:57 Курс доллара на сегодня, 26 января 2017: рубль сдаст свои позиции к концу недели - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 26 января 2017: Банк России опустил курсы доллара и евро на сегодня, 26 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 26 января 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 26 января 2017 составляет 59,14 руб., курс евро на сегодня равен 63,42 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 26 января 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня составляет 57,84 руб. при покупке и 60,96 руб. при продаже банком, курс евро на 26 января 2017 равен 62,11 руб. и 65,61 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение экспертов

Старший аналитик ГК Forex Club констатирует, пара рубль-доллар фактически сейчас ужшкммт не двигается на рынке, и на то есть свои причины. Так, с одной стороны ее толкают ожидания по вмешательству российских властей в ситуации с чрезмерным укреплением рубля, а с другой - на пару давят цена на нефть и доллар. Так, Brent продолжила расти, несмотря на неблагоприятные данные по запасам. В свою очередь, доллар оказался под давление на фоне комментариев Трампа о нежелательности излишнего удорожания доллара.

В сложившихся условиях пара покажет более уверенную динамику только в случае перевеса одного из факторов.

"Есть предположение, что к концу недели рублю все же придется сдать позиции под влиянием более слабой нефти, ухода экспортеров с рынка и политике российских властей. Пара USD/RUB сначала нацелится на 59,80, а потом попытается закрепиться выше 60,00", - отметила Афанасьева.
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