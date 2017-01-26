YouTube ВИДЕО дня: собака спасла тонущего пса из бурлящей реки

Видео подвига лабрадора опубликовано на видеохостинге YouTube.

В Интернете стремительно набирает популярность видео, как лабрадор спас своего друга из бурлящей реки с помощью палки.

Об удивительном случае собачьей взаимовыручки сообщил сайт британской газеты Daily Mail, после чего видео разошлось по соцсетям и стало вирусным, собрав свыше 9 миллионов просмотров.

Как сообщает издание, инцидент произошел в Аргентине. В провинции Кордова хозяин лабрадоров прогуливался со своими питомцами ужшкммт по берегу бурной реки. Мужчина бросил одному из своих псов палку, которая случайно упала в воду.

Черный лабрадор бросился за палкой, но бурлящий поток стал уносить его вниз по течению. В какой-то момент белый лабрадор схватил другой конец палки и вытащил друга из воды, чем спас приятеля от верной гибели.

Восхищенные сообразительностью пса, интернет пользователи в то же время недоумевают: почему хозяин не помог питомцам и все это время безучастно наблюдал за происходящим.

Впрочем, в описании к видео сказано, что ни одна из собак не пострадала. И они любят играться в воде и хорошо знают эту часть реки.

Ютуб ВИДЕО собачьей взаимовыручки: один пес спас другого от верной гибели в бурлящей реке