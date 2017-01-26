Курс валют на сегодня, 26 января 2017: ЦБ РФ опустил официальные курсы доллара и евро на сегодня, 26 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 26 января 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился на 19,71 копейки по сравнению с показателем среды и составил 63,42 рубля, курс доллара на 26 января 2017 упал на 6,79 копейки - до 59,14 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на четверг уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем 12,61 копейки и составила 61,07 рубля.

Прогноз курса доллара на 2017 год в России: мнение экспертов

По мнению российских экспертов из центра ужшкммт анализа и мониторинга "Смимонитор", к концу 2017 года стоит ожидать укрепления курса рубля до уровня в 58 по отношению к доллару, а курс к евро останется на тех же значениях, что и сейчас.

Большинство аналитиков склоняются к прогнозу по преломлению тенденции на падение общего уровня экономики и осторожно прогнозируют ее рост по итогам 2017 года: среднее увеличение ВВП прогнозируется на уровне в 1,5%.

Больше всего специалисты разошлись в прогнозах цен на нефть, однако в среднем, по мнению экспертов, "черное золото" будет стоить около 54,8$ за баррель.

Отметим, что в рамках исследования были проанализированы оценки за прошлый год. На этом фоне оказалось, что в конце 2015 года большинство экономистов было настроено пессимистично, давая прогноз по возможному курсу доллара в 75, а то и в 100 рублей.