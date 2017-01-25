 
TOP 10

1 СМИ: топ-менеджер "Лаборатории Касперского" арестован за госизмену

2 Шокирующее открытие ученых: все люди на Земле - инопланетяне

3 На чемпионате Европы по биатлону россиян Логинов завоевал "золото" (ВИДЕО)

4 В США подали иск против Сбербанка и Грефа о "рейдерском захвате"

5 Падение жителя Курска при попытке пройти по проводам попало на ВИДЕО

6 Ученые разгадали тайну гибели и возрождения цивилизации майя

7 СМИ: замглавы "Бутырки" до смерти забил семью молотком

8 Эксперты назвали три причины, по которым следует беспокоиться за рубль

9 Британский школьник отказался продавать свой сайт за $6 млн (ФОТО)

10 Памела Андерсон отправит Меланье Трамп шубу из российского экомеха

Новости наших партнеров

Конгресс США хочет ограничить доступ Трампа к ядерной кнопке

Опубликовано 25.01.17 12:39 Конгресс США хочет ограничить доступ Трампа к ядерной кнопке

Сенаторы внесли в Конгресс законопроект, лишающий президента Дональда Трампа права на превентивный ядерный удар.

В конгресс США внесен законопроект "Ограничение первого применения ядерного оружия", который призван снизить риск конфликта с другими странами, сообщает РИА Новости.

Как пояснил один из авторов законопроекта сенатор-демократ Эдвард Марки, этот закон будет запрещать президенту наносить первым ядерный удар без объявления войны конгрессом. Политик отмечает, что сейчас у президента США есть право на применение ядерного оружия первым и, по его ужшкммт словам, Трамп уже упоминал о такой возможности для борьбы с террористами.

"Во время кризиса с другой страной, обладающей ядерным оружием, такая политика существенно увеличивает риск непреднамеренной ядерной эскалации. Ни президенту Трампу, ни другому президенту не должно быть разрешено применять ядерное оружие, кроме как в ответ на ядерную атаку", — подчеркнул Марки.

"Конгресс должен действовать, чтобы сохранить глобальную стабильность, путем ограничения обстоятельств, при которых США будут первой страной, использующей ядерное оружие", — добавил соавтор документа конгрессмен Тед Лью.

В декабре 2016 года Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал, что США должны «значительно усиливать и расширять свой ядерный потенциал, по крайней мере до того времени, пока мир не пересмотрит свое отношение к этому оружию».
Другие материалы по этой теме

Трамп ограничит въезд в США беженцам с Ближнего Востока

Грустная Мелания Трамп стала интернет-мемом

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга