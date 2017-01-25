Конгресс США хочет ограничить доступ Трампа к ядерной кнопке

Сенаторы внесли в Конгресс законопроект, лишающий президента Дональда Трампа права на превентивный ядерный удар.

В конгресс США внесен законопроект "Ограничение первого применения ядерного оружия", который призван снизить риск конфликта с другими странами, сообщает РИА Новости.

Как пояснил один из авторов законопроекта сенатор-демократ Эдвард Марки, этот закон будет запрещать президенту наносить первым ядерный удар без объявления войны конгрессом. Политик отмечает, что сейчас у президента США есть право на применение ядерного оружия первым и, по его ужшкммт словам, Трамп уже упоминал о такой возможности для борьбы с террористами.

"Во время кризиса с другой страной, обладающей ядерным оружием, такая политика существенно увеличивает риск непреднамеренной ядерной эскалации. Ни президенту Трампу, ни другому президенту не должно быть разрешено применять ядерное оружие, кроме как в ответ на ядерную атаку", — подчеркнул Марки.

"Конгресс должен действовать, чтобы сохранить глобальную стабильность, путем ограничения обстоятельств, при которых США будут первой страной, использующей ядерное оружие", — добавил соавтор документа конгрессмен Тед Лью.

В декабре 2016 года Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал, что США должны «значительно усиливать и расширять свой ядерный потенциал, по крайней мере до того времени, пока мир не пересмотрит свое отношение к этому оружию».