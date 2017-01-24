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Курс доллара на сегодня, 25 января 2017: Bank of America прогнозирует рост рубля из-за ослабления санкций

Опубликовано 24.01.17 23:41 Курс доллара на сегодня, 25 января 2017: Bank of America прогнозирует рост рубля из-за ослабления санкций

Курс валют на сегодня, 25 января 2017: ЦБ РФ опустил официальные курсы доллара и евро на 25 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 25 января 2017, ЦБ РФ

Установленный ЦБ РФ официальный курс евро на сегодня опустился на 31,99 копейки по сравнению с показателем вторника и составил 63,62 рубля, курс доллара на 25 января 2017 упал на 28,66 копейки - до 59,21 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 30,16 копейки и составила 61,19 рубля.

Прогноз курса доллара на 2017 год в России дали эксперты Bank of America

Аналитики Bank of America уверены, что возможное ослабление антироссийских санкций, ожидаемое ужшкммт к 2018 году, приведет к удорожанию российской валюты на 5-10%, а также ускорит снижение ключевой ставки ЦБ РФ, но не повлияет значительным образом на темпы экономического роста.

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день все официальные социально-экономические прогнозы исходят из сохранения санкций на длительный период, хотя приход к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа спровоцировал многочисленные дискуссии о возможности их отмены. Так, ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов говорил о том, что правительство нашей страны должно быть готово к отмене контрсанкций на случай потепления отношений с Западом, пишет "Российская Газета".

Специалисты уверены, что эффект от санкций был уже практически полностью реализован, и сейчас они практически перестали оказывать влияние на экономику нашей страны. При этом их сохранение сдерживает приход иностранных инвесторов в РФ и негативно сказывается на состоянии финансового рынка.
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