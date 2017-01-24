Курс доллара на сегодня, 24 января 2017: ЦБ предупредил о "монетарном взрыве" - прогноз

Курс валют на сегодня, 24 января 2017: в ЦБ рассказали об угрозах неправомерных решений по снижению ставок. Средневзвешенный курс доллара США опустился к рублю.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 24 января 2017, ЦБ РФ

Средневзвешенный курс доллара США к рублю, по которому Банк России устанавливает официальный курс, опустился в ходе торгов 24 января, свидетельствуют данные Московской биржи.

По сравнению с предыдущим показателем средневзвешенный курс опустился на 28,66 копейки и составил 59,2168 рубля. По состоянию на 11:47 мск, доллар торгуется по 59,1550 рубля, он опустился на 36,25 копейки к предыдущему закрытию.

Евро к этому времени находится на отметке в 63,5650 рубля, он подешевел на 35 копеек. Торги ужшкммт по евро проходили в диапазоне 63,48 — 63,7975 рубля.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 24 января 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня равен 58,14 руб. при покупке и 61,26 руб. при продаже банком, курс евро на 24 января 2017 составляет 62,45 руб. и 62,45 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

ЦБР пообещал россиянам "монетарный взрыв": прогноз курса доллара и евро на 2017 в России

Российскую экономику ожидает «монетарный взрыв» в случае, если власти страны продолжат существенно пополнять национальные резервы Банка России. С таким мнением выступил во время круглого стола «Влияние денежно-кредитной политики на экономический рост и инфляцию» директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев, сообщает Rambler News Service.

«Но это предполагает, что сейчас надо все золотовалютные резервы распродать и создать новый кредит. Я не очень представляю, как в современных условиях это возможно. Иначе мы получим, если мы еще к резервам и несколько триллионов (рублей — прим.) докупим ГЦБ (государственные ценные бумаги, номинированные в рублях — прим.), это просто приведет к взрыву монетарному», — заявил Дмитриев.

По словам Дмитриева, сейчас в экономике наблюдается восстановление.

«Действительно, экономика восстанавливается сейчас, мы наблюдаем это, уже подтвержденные данные — 5,4% по инфляции (по итогам 2016 года), беспрецедентно низкие для современной истории России — и все это открывает пространство для снижения ставок, постепенного смягчения денежно-кредитной политики», — цитирует представителя ЦБР издание.

Одннако поспешное снижение ставок может привести к снижению доверия к рублю и склонности к сбережениям, считает Дмитриев.

По его словам, беспрецедентно низкие темпы инфляции, восстановление экономики открывают пространство для снижения ставок, «хотя важно понимать риски поспешного снижения ставок». Дмитриев подчеркнул, что для стимулирования экономического роста нужно сфокусироваться на внутренних инвестициях, эффективности экономики и самих инвестиций, передает Bloomberg.