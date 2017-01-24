В Екатеринбурге экс-полицейский убивал бомжей на кладбище, чтобы собрать армию зомби

После убийства преступник совершал некие ритуалы, чтобы "оживить" своих жертв.

В Екатеринбурге экс-сотрудник полиции обвиняется в четырех "ритуальных убийствах. По данным 66.ru, злоумышленник убивал бездомных на кладбище Верхней Пышмы, после чего закапывал тела своих жертв и выжидал определенный срок. Затем он выкапывал трупы и совершал некие ритуалы, чтобы "оживить" убитых и превратить их в зомби.

По результатам проведенной экспертизы мужчина был признан невменяемым. Вместо тюрьмы он отправится на принудительное психиатрическое ужшкммт лечение.

Добавим, что изначально в возбужденном уголовном деле насчитывалось пять эпизодов убийств: четыре религиозных и одно заказное. По версии следствия, бывший полицейский, выполняя заказ, устранил одного из участников резонансного конфликта на овощебазе № 4, но после признания подозреваемого в серийных убийствах невменяемым из громкого уголовного дела оказался исключен главный фигурант.