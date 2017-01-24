 
TOP 10

1 Китай разместил межконтинентальные ракеты у границы с РФ - СМИ

2 НЛО вызвал мощное извержение вулкана Калима в Мексике (ВИДЕО)

3 "Народ не любите?": Соловьев раскритиковал Чубайса в эфире после конфликта в соцсетях (ВИДЕО)

4 В Екатеринбурге экс-полицейский убивал бомжей на кладбище, чтобы собрать армию зомби

5 Соратник Трампа призвал арестовать Мадонну

6 Эксперты: курс рубля опустят ради пополнения резервов страны

7 В Кувейте телеведущий поджег гостя в прямом эфире (ВИДЕО)

8 Знаменитый волейболист сборной Бразилии призвал лишить россиян "золота" Олимпиады-2012 (ФОТО)

9 Обнародован список номинантов премии "Золотая малина" 2017 года

10 Минкультуры требует повысить сборы с голливудских фильмов в 1,5 тысячи раз

Новости наших партнеров

В Екатеринбурге экс-полицейский убивал бомжей на кладбище, чтобы собрать армию зомби

Опубликовано 24.01.17 09:28 В Екатеринбурге экс-полицейский убивал бомжей на кладбище, чтобы собрать армию зомби

После убийства преступник совершал некие ритуалы, чтобы "оживить" своих жертв.

В Екатеринбурге экс-сотрудник полиции обвиняется в четырех "ритуальных убийствах. По данным 66.ru, злоумышленник убивал бездомных на кладбище Верхней Пышмы, после чего закапывал тела своих жертв и выжидал определенный срок. Затем он выкапывал трупы и совершал некие ритуалы, чтобы "оживить" убитых и превратить их в зомби.

По результатам проведенной экспертизы мужчина был признан невменяемым. Вместо тюрьмы он отправится на принудительное психиатрическое ужшкммт лечение.

Добавим, что изначально в возбужденном уголовном деле насчитывалось пять эпизодов убийств: четыре религиозных и одно заказное. По версии следствия, бывший полицейский, выполняя заказ, устранил одного из участников резонансного конфликта на овощебазе № 4, но после признания подозреваемого в серийных убийствах невменяемым из громкого уголовного дела оказался исключен главный фигурант.
Другие материалы по этой теме

СМИ: живодерки из Хабаровска убивали животных в здании Российской академии правосудия

Кадыров объяснил свою фразу про убийства русских солдат

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга