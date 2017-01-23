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В Австралии во время съемок клипа застрелили актёра (ВИДЕО)

Опубликовано 23.01.17 12:57 В Австралии во время съемок клипа застрелили актёра (ВИДЕО)

Трагедия разыгралась в городе Брисбене.

Жуткая трагедия произошла в австралийском Брисбене: во время съёмок музыкального клипа группы Bliss n Eso был застрелен актер. Как отмечают СМИ, съемки клипа проходили в одном из баров, расположенном недалеко от съемочной площадки американского боевика «Тихоокеанский рубеж-2» (Pacific Rim 2).

Как сообщает Life со ссылкой на зарубежные источники, во время съемок сцены перестрелки в баре один из пистолетов по невыясненным причинам оказался ужшкммт заряжен боевыми патронами. В результате актер, в которого стреляли по сценарию, был убит.

В настоящее время место происшествия оцеплено полицией. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

"Съёмочная группа и наша команда в настоящее время работают с полицией и помогают расследованию инцидента. Пока мы не можем дать более подробный комментарий", — цитирует издание сообщение группы Bliss n Eso.

Съемки фильма "Тихоокеанский рубеж-2". ВИДЕО
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