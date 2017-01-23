В Британии уверены в молниеносном поражении войск российской армией

Тем временем СМИ сообщили о провале первых за четыре года ядерных испытаний в Великобритании, а Рогозин назвал опасным неудачный запуск баллистической ракеты.

Центр исторического анализа и исследования конфликтов при сухопутных войсках Великобритании опубликовал доклад, из которого следует, что из-за регулярного сокращения военного бюджета и уменьшения численности войск у армии этой страны всё меньше шансов оставаться эффективной боевой силой, пишет "Блокнот" со ссылкой на Daily Mail и выдержки из доклада.

Снижение расходов на оборону привело к тому, что единственное оставшееся ужшкммт боевое подразделение британских сухопутных войск может быть полностью уничтожено буквально за один день в столкновении с таким врагом, как, например, Россия, говорится в материале.

"В связи с этим поднимается важный вопрос: а готова ли британская армия к такой возможности (к войне - прим. ред.)", - говорится в статье.

Авторы документа приходят к выводу, что ответ на этот вопрос будет отрицательным: " Нет - численность британской армии достигла минимума, а бюджет урезался годами. И перспектива потерять подразделение за день тяжелым бременем ляжет на командные инстанции".

Между тем в Великобритании неудачей закончилось первое за четыре года испытание баллистической ракеты Trident II D5 для ядерных боезарядов, утверждает газета The Times. По данным издания, провальный пуск был проведен в июне 2016 года с атомной подлодки Vengeance («Мщение») — одной из четырех британских субмарин с ядерным оружием на борту, однако о неудачных испытаниях решили не сообщать общественности, пишет "Газета.ру".

Информация о том, какая именно неполадка в работе помешала успешному завершению испытаний, держится в тайне. По словам источника The Times, близкого к Королевскому военно-морскому флоту, ракета должна была преодолеть 5,600 мили над Атлантикой от побережья американского штата Флорида до морской мишени у западного побережья Африки, но после запуска из воды произошел сбой, и она отклонилась от цели.

«Был крупный скандал на самом высоком уровне среди чиновников и военных после первого за последние четыре года испытания нашего оружия ядерного сдерживания, закончившегося катастрофической неудачей», — рассказал собеседник издания.

Усугубляло ситуацию предстоящее голосование в парламенте: инцидент произошел незадолго до того, как Тереза Мэй стала премьер-министром и в своем первом большом выступлении перед палатой общин 18 июля 2016 года убедила парламентариев проголосовать за выделение дополнительных £40 млрд на новые подводные лодки с ракетами Trident.

Тереза Мэй ушла от ответа на вопрос, знала ли она лично о неудачном запуске ракеты Trident с британской субмарины у атлантического побережья США в июне прошлого года. Интервьюировавший главу правительства ведущий политобозреватель Би-би-си Эндрю Марр по ходу беседы четырежды задавал Мэй вопрос о том, было ли ей самой известно об этом инциденте, но всякий раз его собеседница уходила от прямого ответа, передает ТАСС.

"Когда вы выступали в июле со своей первой речью в палате общин, знали ли вы об этом неудачном запуске?", - спросил он премьера. На что Мэй ответила: "У меня есть абсолютная вера в наши ракеты Trident. Когда я выступала с этой речью в палате общин, о которой мы говорим, то она была о том, следует ли нам или нет модернизировать наши Trident, будут ли эти ракеты частью нашего арсенала ядерного сдерживания в будущем".

"Вы знали о том, что это произошло?", - повторил свой вопрос Марр. "Я думаю, что нам нужно защищать нашу страну, я думаю, что нам нужно играть свою роль в НАТО..." - продолжила премьер-министр, отметив, что лидер Лейбористской партии Джереми Корбин так не считает.

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин поделился своим мнением по поводу ранее появившейся в СМИ информации о неудачном запуске баллистической ракеты Trident II D5.

«Опасный инцидент», - так политик прокомментировал статью о провале первых за четыре года ядерных испытаний в Великобритании на своей странице в Facebook.