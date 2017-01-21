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Журналист RT задержан во время инаугурации Трампа

Опубликовано 20.01.17 23:45 Журналист RT задержан во время инаугурации Трампа

Во время задержания корреспондент был ослеплен световой гранатой.

Полиция задержала корреспондента телеканала RT, освещающего протесты в Вашингтоне во время инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Как отмечается, он был задержан и доставлен в отделение полиции несмотря на то, что показал своё удостоверение журналиста, поскольку Рубинштейн находился в толпе протестующих.

«На секунду я ослеп из-за взрыва светошумовой гранаты. Потом увидел, что вокруг полиция. Они заявили, что арестуют всех, и им все равно, что ужшкммт я представитель прессы», - приводит корреспондент «КП» Иван Сысоев слова Рубинштейна.

Напомним, протестующие вышли на улицы столицы США во время церемонии инаугурации нового президента. Недовольные избранием Трампа американцы начали громить витрины и стекла машин. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы прекратить беспорядки. При этом мобилизуются и его сторонники. Так, в столицу съехались на своих мотоциклах до 30 тысяч американских байкеров. Один из их лидеров заявил местному радио, что его единомышленники абсолютно готовы к физической конфронтации с идейными противниками.
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