Смог в Челябинске сегодня: прокуратура начала поиск предприятий-виновников (ФОТО, ВИДЕО)

При проведении проверок берутся пробы воздуха для проведения исследований в лабораториях.

Смог в Челябинске сегодня: прокуратура начала поиск предприятий-виновников

Челябинская природоохранная прокуратура совместно с экологами проинспектировала промышленные предприятия города в поисках источника смога.

Смог в Челябинске. ФОТО

"По поручению прокурора Челябинской области Александра Кондратьева для оперативного реагирования на факты нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха, а также в целях обеспечения прав жителей областного центра на благоприятные ужшкммт условия жизнедеятельности Челябинской природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов контрольно-надзорных органов продолжают осуществляться внеплановые выездные проверки соблюдения промышленными предприятиями законодательства в периоды наступления неблагоприятных метеорологических условий. — приводит «Первый областной» заявление прокуратуры Челябинской области.

Видео опубликовано Andrey Botov (@djsensor) Янв 16 2017 в 9:46 PST

Как отмечается, к настоящему моменту прокуратура провела уже 30 внеплановых выездных проверок промышленных предприятий в Челябинской области, среди которых челябинский металлургический комбинат и электрометаллургический комбинат. По результатам всесторонней проверки будет дана оценка деятельности каждого предприятия по соблюдению требований природоохранного законодательства.

Если же будут найдены несоответствия, то к нарушителям будут применены меры. Пока же, режим НМУ – отсутствие ветра, когда смог может просто висеть над Челябинском, продлен до вечера сегодняшнего дня и в городе объявлена опасность 1-й степени.

Жители региона характеризуют ситуацию как «экологическую катастрофу», жалуются на недомогание и неприятный запах.

Видео опубликовано Андрей (@laptev_andrey74) Янв 18 2017 в 10:07 PST

В свою очередь министерство экологии региона рекомендовало предприятиям снизить количество выбросов, а жителям отказаться от личного транспорта. Также челябинцам посоветовали пить больше жидкости, носить медицинские маски и без необходимости не выходить на улицу.

Напомним, проблема смога нависает над Челябинской областью уже больше недели. Первое сообщение об НМУ поступило 9 января, и с тех пор ситуация не улучшается. Напротив, степень опасности неблагоприятных метеоусловий повысили.