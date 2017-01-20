Арбитражный суд разрешил РПЦ отдать половину долга фирме молитвами

Ранее в РПЦ обязались молиться за здоровье истца за прощение более чем половины суммы долга.

В Нижегородской области местный Арбитражный суд удовлетворил мировое соглашение, в рамках которого РПЦ обязалась молиться за здоровье истца в качестве благодарности за прощение более чем половины суммы долга.

По информации "Петербургского правового портала", соответствующее мировое соглашение было заключено между коммерческой организацией и Нижегородской епархией Русской православной церкви в рамках спора о взыскании с духовенства долга ужшкммт по договору подряда.

Известно, что Нижегородская Епархия РПЦ заказала у компании разработку проекта для установки блочно-модульной котельной в одном из своих зданий. Фирма выполнила все свои обязательства, однако отделение РПЦ только на половину оплатило выполненную работу и перечислило за проект только 458 тысяч рублей вместо 916 тысяч. В результате компания обратилась в суд с иском о взыскании остатка суммы и процентов за ее использование, однако до начала судебного разбирательства сторонам удалось договориться, и они заключили мировое соглашение.

Согласно условиям договоренности, Нижегородская епархия РПЦ обязалась выплатить истцу 200 тысяч рублей и "возносить молитвы о здравии раба Божиего Арсеньева Ивана Михайловича и раба Божиего Лепустина Сергея Александровича, их семей и благополучии во всех их благих делах и начинаниях". Взамен фирма пообещала отказаться от претензий.