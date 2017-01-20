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Высокий суд Лондона завершил слушания о $3 млрд долга Украины перед Россией

Опубликовано 19.01.17 22:35 Высокий суд Лондона завершил слушания о $3 млрд долга Украины перед Россией

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года.

В Лондоне завершилось слушание по делу о $3 млрд долга Украины перед РФ. Судья Уильям Блэр, под председательством которого прошло трехдневное заседание, взял время на вынесение решения, передает ТАСС.

"Это были чрезвычайно полезные объяснения. Мне потребуется некоторое время для того, чтобы их рассмотреть, и в положенное время вы будете уведомлены о решении", - сказал Блэр.

По некоторым оценкам, на это уйдет несколько месяцев. Отметим, что Украина требует ужшкммт детального рассмотрения дела, настаивая на том, что кредит был предоставлен в декабре 2013 года на условиях, которые стали "необычными, чрезвычайными и обременительными для Украины". Тем временем РФ, представленная в суде компанией Debenture Trust Corporation PLC, указывает на то, что долг, без сомнения, является суверенным и подлежит выплате. Доводы Украины она называет "глубоко ошибочными", направленными на то, чтобы заставить суд обсуждать вопросы, которые не находятся в его юрисдикции.

Напомним, что в 2013 году РФ предоставила Киеву кредит на 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг. Долг оформили в виде еврооблигаций по английскому праву. В рамках программы облигации на 3 млрд долларов разместили на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года. Их выкупила Россия за счет средств Фонда национального благосостояния.

18 декабря 2015 года украинские власти ввели мораторий на выплату долга России.
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