«Можно заплатить и 100 тысяч, но Путина вы не увидите»: экс-мэр Воркуты о поборах за доступ на совещания с Путиным

По его словам, с желающих поучаствовать в президентском совещании по проблемам Арктики просят по 150 тысяч рублей.

Бывший мэр Воркуты, член Общественной палаты Игорь Шпектор заявил, что организаторы совещания по проблемам Арктики якобы требуют с участников по 150 тысяч рублей за возможность увидеть президента РФ В. Путина. Об этом пишет "Новая газета".

По его словам, организацией встречи занимается Минэкономразвития, а поборами занимается структура, созданная «рядом» с МЭР. Более того экс-глава Воркуты утверждает, что задал вопрос о назначенной сумме. «В ответ мне сказали, что можно заплатить и только 100 тысяч, но тогда Путина вы ужшкммт не увидите, поскольку на пленарное заседание вас не пустят».

При этом в Минэкономразвития опровергли информацию от Шпектора. По словам пресс-секретаря ведомства Елены Лашкиной, министерство не настаивало на том, чтобы параллельно провести совещание по проблемам Арктики и съезд Союза арктических городов России.

Отметим, что вышеуказанное мероприятие пройдет в конце марта, и на это же время по просьбе министерства было назначено также проведение съезда Союза арктических городов, куда прибудут все градоначальники севера.