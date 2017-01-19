 
TOP 10

1 CNN показал сюжет об убийстве Трампа во время инаугурации (ВИДЕО)

2 Исполнительница "Ламбады" Лоалва Браз сгорела заживо (ВИДЕО)

3 Анекдоты о чукчах и ФОТО НЛО: СМИ изучили рассекреченные архивы ЦРУ

4 В Мексике ученик школы на уроке расстрелял учительницу и трех одноклассников (ВИДЕО)

5 На этапе КМ в Антхольце по биатлону победила немка Дальмайер (ВИДЕО)

6 Стамбульский террорист рассказал о своей изначальной цели

7 «Можно заплатить и 100 тысяч, но Путина вы не увидите»: экс-мэр Воркуты о поборах за доступ на совещания с Путиным

8 Порошенко: Украина сделает Америку снова великой

9 Кузен Джорджа Майкла рассказал СМИ об истинных причинах смерти певца

10 СМИ: рубль рухнул на заявлениях Шувалова

Новости наших партнеров

«Можно заплатить и 100 тысяч, но Путина вы не увидите»: экс-мэр Воркуты о поборах за доступ на совещания с Путиным

Опубликовано 19.01.17 20:48 «Можно заплатить и 100 тысяч, но Путина вы не увидите»: экс-мэр Воркуты о поборах за доступ на совещания с Путиным

По его словам, с желающих поучаствовать в президентском совещании по проблемам Арктики просят по 150 тысяч рублей.

Бывший мэр Воркуты, член Общественной палаты Игорь Шпектор заявил, что организаторы совещания по проблемам Арктики якобы требуют с участников по 150 тысяч рублей за возможность увидеть президента РФ В. Путина. Об этом пишет "Новая газета".

По его словам, организацией встречи занимается Минэкономразвития, а поборами занимается структура, созданная «рядом» с МЭР. Более того экс-глава Воркуты утверждает, что задал вопрос о назначенной сумме. «В ответ мне сказали, что можно заплатить и только 100 тысяч, но тогда Путина вы ужшкммт не увидите, поскольку на пленарное заседание вас не пустят».

При этом в Минэкономразвития опровергли информацию от Шпектора. По словам пресс-секретаря ведомства Елены Лашкиной, министерство не настаивало на том, чтобы параллельно провести совещание по проблемам Арктики и съезд Союза арктических городов России.

Отметим, что вышеуказанное мероприятие пройдет в конце марта, и на это же время по просьбе министерства было назначено также проведение съезда Союза арктических городов, куда прибудут все градоначальники севера.
Другие материалы по этой теме

Опубликовано письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска на Украину (ФОТО)

СМИ: глава "Роснефти" Сечин нарушил запрет Путина о "мигалках" (ФОТО)

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга