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После решения по Мэнингу Ассанж отказался от экстрадиции в США

Опубликовано 19.01.17 11:40 После решения по Мэнингу Ассанж отказался от экстрадиции в США

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от экстрадиции в США, недовольный вердиктом Обамы.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж ​отказался от экстрадиции в США, так как американские власти не выполнили его требования полностью, передает РБК со ссылкой на Associated Press и адвокатов Ассанжа.

Представители журналиста в Соединенных Штатах заявили, что, когда Ассанж ​в сентябре 2016 года говорил о готовности предстать перед американским судом, если президент помилует его информатора Челси Мэннинг, он имел в виду немедленное помилование аналитика.

«Нет никаких сомнений в том, что президент Обама сделал не то, что Ассанж ужшкммт просил», — отметил защитник главы WikiLeaks ​Барри Поллак.

Адвокат Джулиана Ассанжа Мелинда Тэйлор заявила, что ее клиент не отказывается от своих слов об экстрадиции в США в случае смягчения наказания информатору WikiLeaks Челси Мэннинг, передает RT.

Тэйлор добавила, что для этого Ассанжа необходимо защитить от несправедливого преследования.

«Вчерашнее решение Обамы — первый шаг в правильном направлении. Но нам нужно удостовериться, что фундаментальные права Ассанжа будут соблюдены. Обама все еще не помиловал Сноудена и все еще ведет расследование против WiliLeaks», — сказала она.

Барак Обама смягчил наказание бывшему аналитику разведки США в Ираке Челси Мэннинг, ранее известной как Брэдли Мэннинг, 18 января. Она выйдет на свободу в мае 2017 года.

Мэннинг был осужден в 2013 году на 35 лет заключения за передачу дипломатических и военных документов организации WikiLeaks. Позже в тюрьме он заявил о желании сменить пол. Весной 2015 года Мэннинга официально признали женщиной решением военного апелляционного суда.
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