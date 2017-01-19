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Курс доллара на сегодня, 19 января 2017: эксперты рассказали, что поддержит рубль в ближайшее время

Опубликовано 19.01.17 09:20 Курс доллара на сегодня, 19 января 2017: эксперты рассказали, что поддержит рубль в ближайшее время

Курс валют на сегодня, 19 января 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 19 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 19 января 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 19 января 2017 составляет 59,18 руб., курс евро на сегодня равен 63,22 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 19 января 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 58,04 руб. при покупке и 61,16 руб. при продаже банком, курс евро на 19 января 2017 равен 62,02 руб. и 65,52 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Финансовый аналитик Сергей Суверов считает, что курс рубля ужшкммт сегодня может ослабеть на фоне снижающейся стоимости нефти, и противостоять такому направлению будет острая нужда рынка в рублевой ликвидности на фоне предстоящего периода налоговых платежей.

"При этом в перспективе нацвалюта находится в ожидании возможного ослабления доллара, словесные интервенции о которой идут от нового руководства США", - сказал эксперт. Его слова приводит "Российская Газета".

Суверов на поминает, что избранный президент США Дональд Трамп сказал о том, что экономике США нужен слабый доллар, но пока рынки отреагировали на его избрание, напротив, укреплением американской валюты. К тому же Трамп пригрозил увеличить импортные пошлины, что также может привести к укреплению доллара.

"Конечно, политика Нового Света будет влиять на рубль, но сейчас больше влияет тот факт, что американские хедж-фонды, вкладывая деньги в рублевые финансовые инструменты, играют на укрепление рубля и это ему довольно помогает.  Плюс к этому - рынки ожидают смягчения санкций в отношении России", - добавил аналитик.
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