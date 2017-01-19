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Барак Обама, последняя пресс-конференция 18.01.2017: лидер США "подвел" итоги своего президентства (ВИДЕО)

Опубликовано 18.01.17 23:53 Барак Обама, последняя пресс-конференция 18.01.2017: лидер США "подвел" итоги своего президентства (ВИДЕО)

В своей речи американский лидер затронул отношения с Россией и антироссийские санкции, украинский вопрос, а также рассказал чем займется по окончанию своего президентства.

Барак Обама на последней пресс-конференции 18 января 2017 подвел итоги своего президентства

Президент США Барак Обама дал сегодня, 18 января прощальную пресс-конференции в Белом доме, которая стартовала в 22:15 (мск). В своей речи американский лидер затронул отношения с Россией и антироссийские санкции, украинский вопрос, а также рассказал, чем займется по окончанию своего президентства. Об этом сообщает RT.

Так, по словам главы США, время своего пребывания у власти он стремился к конструктивным ужшкммт отношениям с Россией. «Хорошие отношения с Россией отвечают интересам США и всего мира. Это подход моего президентства», — подчеркнул Обама.

«Мы способствовали тому, чтобы Россия становилась ответственным членом мирового сообщества», — сказал американский лидер, подчеркнув, что США способствовали улучшению российской экономики.

Комментируя украинский кризис, на фоне которого ухудшились отношения между РФ и Западом, Обама выразил надежду на построение «крепких отношений» между Россией и Украиной.

«Как я говорил раньше, я рассчитываю, что Россия и Украина будут иметь крепкие отношения, они исторически связаны вместе социально и культурно, но Украина — это независимая страна», — отметил глава Белого дома.

Уходящий президент подчеркнул, что отмена санкций в отношении России должна быть связана только с «действиями России на Украине».

Также одним из факторов ухудшения отношений между двумя государствами Обама счел возвращение Владимира Путина в должность президента России. По его мнению, тогда в Москве «усилилась антиамериканская риторика», и «это привело к возвращению духа враждебности и ухудшению отношений».

Кроме того, Обама поприветствовал возможные переговоры с Россией по сокращению ядерных вооружений, о чём ранее заявлял Дональд Трамп. В то же время, по словам Обамы, Москва отказывалась вести их об этом в ходе его президентства.

В конце пресс-конферении Обама рассказал, что  не собирается в ближайшем будущем претендовать на какие-либо выборные должности, и после ухода с должности президента США он хочет тишины и заниматься литературной деятельностью.

«Желаю удачи», — такими словами Барак Обама завершил свою последнюю пресс-конференцию в качестве президента США.

Заключительная пресс-конференция Барака Обамы 18.01.2017. Онлайн трансляция. Смотреть ВИДЕО

Примечательно, что итогов своего президентства Барак Обама так и не подвел. Более того пресс-конференция Обамы продлилась всего 57 минут (столько же понадобилось Трампу на его первой 11 января), за которые он рассказал о своем 8-летнем правлении.

Тем не менее стоит добавить, что к концу президентского срока Обамы США ведут боевые действия в семи странах: Сирии, Ираке, Ливии, Афганистане, Пакистане, Йемене и Сомали. Однако далеко не все американцы могут назвать хотя бы половину из этих стран. 

Также Обама в октябре 2009 года, всего через девять месяцев после избрания на первый срок, получил Нобелевскую премию мира с формулировкой «за экстраординарные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми». 
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