Матвиенко назвала условия для отмены "закона Димы Яковлева"

Спикер Совфеда Матвиенко прокомментировала решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева».

Россия готова к диалогу с США по так называемому "закону Димы Яковлева" о запрете усыновления американцами российских детей, который не является самоцелью, и при определенных гарантиях США все можно вернуть на круги своя, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы готовы к диалогу с властями Соединенных Штатов и по этому закону", - цитирует Матвиенко "Интерфакс".

"Если Соединенные Штаты дадут гарантии того, что здоровье наших детей, жизнь, права наших детей будут гарантированны в Соединенных Штатах Америки, если они ужшкммт будут понимать, что необходимо сотрудничество с дипломатическими представителями, представителями власти России по контролю за тем, как живут наши дети, будет диалог, будет постоянно даваться информация, то все можно вернуть "на круги своя". Это не самоцель - держать этот закон", - добавила она.

Сенатор отметила, что по фактам гибели усыновленных детей в США не было дано правовой оценки, власти США за три года не предпринимали попыток наладить диалог с Россией.

В то же время Матвиенко заявила, что решение ЕСПЧ по "закону Димы Яковлева" имеет отдаленное отношение к праву. "Это решение далеко от права, в том числе международного права, потому что Соединенные Штаты Америки не являются частью Европейской конвенции, они подписали Конвенцию ООН о защите детей, но ее так и не ратифицировали", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

«Закон Димы Яковлева», в российской оппозиции называемый «законом подлецов», был принят как ответ на акт Магнитского США, направленный против граждан других стран, нарушающих права человека, напоминает "МК".

Кроме того, являвшийся на тот момент депутатом Госдумы Дмитрий Гудков заявлял, что специально посетил приемную семью в США, усыновившую сироту из России. При этом он выяснил, что получить информацию о таких семьях можно совершенно свободно, а из российского посольства их жизнью не интересовались ни разу. Вслед за принятым Думой законом Россия еще более усложнила процедуру иностранного усыновления, запретив его, в частности, в те страны, где разрешены однополые браки.