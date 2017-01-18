Власти Австралии, Китая и Малайзии объявили о прекращении поисков лайнера Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines.

Представители Австралии, Малайзии и Китая договорились приостановить поиски пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing MH370, которые продолжались более двух лет.

"Несмотря на все предпринятые усилия, использование новейших технологии, методы моделирования и консультации высококвалифицированных и лучших в своем роде специалистов, к сожалению, в ходе поисков не удалось обнаружить самолет. Соответственно, подводные поиски MH370 были приостановлены", — приводит РИА Новости выдержку из совместного кммюнике.

Принадлежавший авиакомпании "Малайзийские авиалинии" самолет "Boeing 777-200" выполнял рейс MH370 по маршруту Куала-Лумпур - Пекин ужшкммт в ночь с 7 на 8 марта 2014 года. Примерно через два часа после вылета связь с лайнером прервалась. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту 239 человек погибли.

В ходе продолжавшихся почти три года поисков была обследована обширная зона к западу от Австралии общей площадью 120 тысяч квадратных километров, однако никаких следов пропавшего авиалайнера обнаружено не было, уточняет ТАСС.

В прошлом году министры транспорта Австралии, Китая и Малайзии объявили, что официально поиски будут приостановлены, если не будет получено никаких результатов в данном районе. Однако власти уже тогда уточнили, что прекращение поисков не означает их завершения: в случае появления какой-либо новой и заслуживающей доверия информации, способной помочь определить точное местоположения самолета, будут рассмотрены новые меры для его обнаружения.