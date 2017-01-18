 
TOP 10

1 Обама сократил срок информатору WikiLeaks Челси Мэннинг на 28 лет

2 СМИ: корпоратив чиновников правительства РФ в Москве закончился дракой

3 ИноСМИ: арестован первый подозреваемый в хакерских атаках на США

4 ЦРУ рассекретило архив из 13 млн документов за 50 лет деятельности

5 18 января жители Земли увидят ярчайший астероид Весту (ВИДЕО)

6 Захарова прокомментировала идею "подарить Сноудена Трампу"

7 СМИ рассказали, сколько платят протестующим против Трампа

8 Маккейн признал за Россией роль главного игрока на Ближнем Востоке

9 Эксперты: курс доллара снижается без видимых причин

10 Ангарский маньяк заставлял жертв бегать от него по лесу

Новости наших партнеров

ЦРУ рассекретило архив из 13 млн документов

Опубликовано 18.01.17 09:03 ЦРУ рассекретило архив из 13 млн документов

Американская разведка опубликовала документы за 50 лет своей деятельности.

Сотрудники американского ЦРУ опубликовали около 13 миллионов документов относительно деятельности ведомства за период с 1940 по 1990-е годы. Файлы доступны на сайте ведомства.

Среди рассекреченных документов, среди прочего, можно найти доклады по вопросам политики и разведывательных операций. Также часть файлов в некоторой степени проливает свет на деятельность разведки в период войн во Вьетнаме и Корее, а также холодной войны.

Рассекреченные документы включают ужшкммт в себя материалы, имеющие отношение к предполагаемой программе по изучению НЛО и программе ЦРУ "Звездные врата" в которой исследовались возможные способности психики и то, как это можно применить на практике.

"Доступ к этим историческим документам больше не ограничивается географией", — приводит Lenta.ru слова главы отдела ЦРУ по управлению информацией Джозефа Ламберта.

Отметим, что ранее эти документы были доступны только в Национальном архиве, расположенном в городе Колледж-Парк, штат Мэриленд.

По словам представителя ЦРУ Хезера Фрица Хорниака, "рассекреченные файлы — это полная история, в них есть и плохое, и хорошее". Она отметила, что большинство материалов было подвергнуто небольшой редактуре, что было сделано с целью защиты источников информации и методов ее сбора, раскрытие которых может навредить национальной безопасности США.

Изначально эти документы планировалось опубликовать к концу 2017 года.
Другие материалы по этой теме

Bild рассказал о зарплатах "русских хакеров" в 640 рублей в месяц

ЦРУ, ФБР и АНБ: Путин лично руководил кампанией по влиянию на выборы

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга