Американская разведка опубликовала документы за 50 лет своей деятельности.

Сотрудники американского ЦРУ опубликовали около 13 миллионов документов относительно деятельности ведомства за период с 1940 по 1990-е годы. Файлы доступны на сайте ведомства.

Среди рассекреченных документов, среди прочего, можно найти доклады по вопросам политики и разведывательных операций. Также часть файлов в некоторой степени проливает свет на деятельность разведки в период войн во Вьетнаме и Корее, а также холодной войны.

Рассекреченные документы включают ужшкммт в себя материалы, имеющие отношение к предполагаемой программе по изучению НЛО и программе ЦРУ "Звездные врата" в которой исследовались возможные способности психики и то, как это можно применить на практике.

"Доступ к этим историческим документам больше не ограничивается географией", — приводит Lenta.ru слова главы отдела ЦРУ по управлению информацией Джозефа Ламберта.

Отметим, что ранее эти документы были доступны только в Национальном архиве, расположенном в городе Колледж-Парк, штат Мэриленд.

По словам представителя ЦРУ Хезера Фрица Хорниака, "рассекреченные файлы — это полная история, в них есть и плохое, и хорошее". Она отметила, что большинство материалов было подвергнуто небольшой редактуре, что было сделано с целью защиты источников информации и методов ее сбора, раскрытие которых может навредить национальной безопасности США.

Изначально эти документы планировалось опубликовать к концу 2017 года.