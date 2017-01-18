YouTube ВИДЕО: невероятный гол Овечкина вошел в историю НХЛ

Видео размещено на официальном Ютуб-канале НХЛ.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) включила шайбу российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Финикс Койотс», забитую 16 января 2006 года, в список лучших моментов в истории турнира.

«Брендан Уитт выбросил шайбу в среднюю зону. Я набрал скорость и подобрал ее. Убрал шайбу под себя, прокатился на спине и как-то забил. Гол получился красивым, но тут мне повезло. Это было просто удачей. Удача? Мастерство? Я не знаю. Называйте это как хотите», — сказал Овечкин, комментируя тот эпизод.

Примечательно, что та ужшкммт шайба, к слову говоря получившая название "Гол", 16 января отметила десятилетнюю годовщину.

Ютуб ВИДЕО: гол Овечкина вошел в историю НХЛ

Отметим, что в столетней истории НХЛ было несколько голов, которые стали иконами. Так, шайба великого защитника Бобби Орра, заброшенная в финале Кубка Стэнли-1970 против «Сент-Луиса». об этом сообщает "Советский спорт". Она получила название Летучий гол. Получив пас от Дерека Сандерсона, забил гол вратарю Гленну Холлу. Игрок «Блюз» Ноэль Пикар поставил ему подножку. Орр взмыл в воздух и замер в знаменитой позе, будто он парит над площадкой.

В современной истории есть Золотой гол – это шайба, заброшенная Сидни Кросби на Олимпиаде в Ванкувере. Это был овертайм финала против сборной США. Посмотрите видео, вспомните еще раз тот матч.