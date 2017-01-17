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Маньяк из Ангарска заставлял своих жертв бегать от него по лесу (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 17.01.17 16:29 Маньяк из Ангарска заставлял своих жертв бегать от него по лесу (ФОТО, ВИДЕО)

Ангарский маньяк Михаил Попков, последние новости на сегодня, 17 января 2017: журналисты опубликовали шокирующее ВИДЕО с жертвами преступника.

"Ангарский маньяк" Михаил Попков, осужденный за убийство 22 женщин, заявил, что заставлял своих жертв убегать от него по лесу, после чего догонял их и убивал.

"Попков запоминал точно, покадрово, все это он описал", - цитирует "Звезда" источник в управлении СКР региона. 

Кроме того, в Сети появились кадры, снятые в феврале 1998 года штатным оператором иркутского главка МВД. Тогда следственно-оперативная группа осматрива тела Марины Четвериковой и Анны Мотофоновой, которые были убиты множественными режущими ударами в лицо ужшкммт и шею.

Тело Анны Мотофоновой при этом было обнажено ниже пояса, хотя "ангарский маньяк" не изнасиловал свою жертву. 

Как ранее сообщал TopNews, жертвами маньяка из Ангарска могли стать 81 человек. Попков дал признательные показания еще по 59 убийствам. Пока же доказано 22 убийства и два эпизода причинения тяжких телесных повреждений.

Правоохранители искали "ангарского маньяка" почти 20 лет, а задержан он был только в июне 2012 года.

Ангарский маньяк ВИДЕО
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