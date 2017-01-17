МИД России получил ноту от Азербайджана из-за команд КВН

Недовольство Азербайджана вызвали команды КВН из Нагорно-Карабахской Республики.

Российское внешнедипломатическое ведомство получило ноту от Азербайджана. Официальный Баку потребовал в документе дать объяснения относительно 28-го Международного фестиваля КВН в Сочи, в отборочном туре которого приняли участие команды из Нагорно-Карабахской Республики "С хлебом и солью" и DeleYaman, которые в Баку назвали представителями "самопровозглашенного режима Нагорно-Карабахского региона Азербайджана", сообщает "Интерфакс".

"Основное требование заключалось в том, что либо команды, представляющие Нагорно-Карабахский регион, участвуют в фестивале в качестве представителей Азербайджана и из города Ханкенди, либо отстраняются от турнира", - отметили в Министерстве молодежи ужшкммт и спорта Азербайджана.

Добавим, что недовольство Баку было выражено даже несмотря на то, что указанные команды не прошли отборочный тур. Всего же на фестивале зарегистрировались более 500 команд, в том числе две от Армении.