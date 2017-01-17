Пьяный священник устроил массовое ДТП в Ростове-на-Дону: пострадали женщина и ребенок (ВИДЕО)

Очевидцы аварии сняли на видео, что мужчина попытался уйти домой после столкновения с другим авто.

Нетрезвый священник, предположительно, стал виновником ДТП с участием семи машин в Ростове-на-Дону, в котором пострадали два человека, в том числе ребенок, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника агентства, произошло столкновение двух автомобилей, которые затем врезались в несколько припаркованных машин.

Как сообщает ростовский главк МВД, по предварительным данным, водитель машины Mitsubishi АSX 1991 года рождения столкнулся с движущимся в попутном ужшкммт направлении автомобилем ВАЗ-21099, после чего обе машины врезались в авто, припаркованные возле проезжей части.

"Установлено, что водитель Mitsubishi управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу двое пассажиров иномарки: женщина и восьмилетний мальчик", — рассказали в МВД, не уточнив других подробностей.

Очевидцы утверждают, что священник пытался скрыться с места аварии, но был задержан очевидцами. В ДТП получили ранения члены его семьи, пишет "Газета.ру". Издание называет и имя священника - это штатный иерей храма Великомученика Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону Димитрий Кивилиди.

Как рассказали очевидцы ДТП в соцсети «ВКонтакте» в группе «Типичный Ростов-на-Дону», автомобиль Mitsubishi ASX с госномером О535уА161 следовал в сторону Пушкинской улицы со скоростью 100–120 км/ч. Протаранив на полном ходу попутную российскую легковушку, иномарка наехала на бордюр, задела фонарь и въехала в припаркованные у жилого дома автомобили.

«В машине находился мужчина без сознания, на лице была кровь, голова разбита, — пишут очевидцы. — Девушка с ребенком оказались пассажирами, которые сидели сзади. Подбежавшие парни начали пытаться достать мужчину, которого от удара зажало в кабине. Кто-то проверил у него пульс. Мужик оказался живым, и батюшкой. Это был поп с большой такой толстой цепью и крестом. Да еще и пьяный, о чем свидетельствовал исходящий от него перегар. Девушка с пострадавшим ребенком, к слову, тоже была в алкогольном опьянении».

В Ростовской епархии изданию Donday уже подтвердили, что устроивший крупное ДТП Димитрий Кивилиди действительно служит в храме Великомученика Георгия Победоносца. Поскольку он совершил ДТП с подобными последствиями, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий своим указом запретил его в священнослужении с формулировкой «за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения».